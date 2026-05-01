Esposo se declara no culpable del asesinato de vicealcaldesa de Coral Springs

MIAMI. — El esposo de la vicealcaldesa de Coral Springs, Nancy Metayer Bowen, se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado y alteración de evidencia física por la muerte de su pareja, ocurrida la noche del 31 de marzo en el domicilio que ambos compartían en esa ciudad de Broward, al norte de Miami.

La declaración de no culpabilidad fue presentada de forma escrita por sus abogados defensores con anterioridad a la audiencia de acusación formal, tras la cual el juez Ernest Kollra ordenó que el expediente del gran jurado, sellado desde el 22 de abril, fuera desclasificado y hecho público.

Acusación formal y procedimiento judicial

Stephen Bowen, de 40 años, compareció en la sala del tribunal del condado de Broward en Fort Lauderdale esposado y con un overol carcelario identificado como 'recluso de máxima custodia'.

Sus defensores, los abogados Glenn Roderman y Philip Johnston, del bufete Roderman & Johnston, no estuvieron presentes durante la audiencia, al haber presentado previamente por escrito la declaración de no culpabilidad el pasado 7 de abril.

La oficina del defensor público solicitó oportunamente su recusación, bajo el alegato de que algunos de sus integrantes mantenían relaciones personales con la fallecida.

El gran jurado que emitió la acusación formal el 22 de abril cargó a Bowen con asesinato en primer grado mediante arma de fuego y con la alteración y ocultación de evidencias físicas, entre ellas el arma utilizada y un teléfono celular perteneciente a la víctima.

El juez Kollra fijó el 28 de mayo como fecha para la próxima audiencia de seguimiento del caso, mientras el acusado permanece recluido sin derecho a fianza en la cárcel principal del condado de Broward.

"Ya no podía más", habría dicho Bowen a su tío al confesar que le disparó tres veces con una escopeta a su esposa la noche del 31 de marzo, según consta en el informe de arresto de la Policía de Coral Springs.

Los hechos

De acuerdo con la declaración jurada de causa probable presentada por la Policía de Coral Springs, Bowen habrá disparado contra Metayer Bowen en la noche del 31 de marzo con una escopeta, a la que habría adaptado una almohada como silenciador improvisado.

El cuerpo de la funcionaria fue hallado en la habitación principal de la vivienda, ubicada en la cuadra 800 de la avenida Northwest 127, envuelto en mantas y bolsas de basura negras. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron tres casquillos de escopeta percutidos.

El exterior de la vivienda presentaba daños en el segundo piso que los peritos describieron como 'compatibles con proyectiles de arma de fuego'.

A las 8 de la mañana del día siguiente, el 1 de abril, un empleado municipal de Coral Springs recibió en el teléfono de Metayer Bowen un mensaje de texto titulado 'Puntos de discusión', relacionado con reuniones de la Comisión que ella debía presidir esa mañana.

Al no presentarse, sus colegas intentaron comunicarse con Bowen, quien respondió que también trataba de localizarla sin éxito. Más tarde envió otro mensaje que decía: '¿Dónde está? Su carro no está en casa'. La Policía de Coral Springs realizó una verificación de bienestar y encontró el cuerpo de la vicealcaldesa alrededor de las 10 de la mañana.

Bowen fue arrestado horas después en Plantation, localidad ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Coral Springs, cuando intentaba entregar el arma homicida a un conocido a través de la fraternidad masónica a la que pertenecía, según consta en los registros judiciales.

Su tío, quien recibió una visita de Bowen en las horas previas, alertó a la Policía mediante el número de emergencias 911 después de que su sobrino le confesara los hechos.

Perfil de una figura política en ascenso

Nancy Metayer Bowen, de 38 años al momento de su muerte, fue la primera mujer afroamericana e haitiano-estadounidense elegida comisionada de Coral Springs, en 2020, y reelecta en 2024. Sus colegas comisionados la designaron vicealcaldesa por segundo mandato en noviembre.

Científica ambiental de formación, Metayer Bowen fue también vicepresidenta del Partido Demócrata de Florida y asesora en estrategias de participación electoral de la comunidad haitiana, incluyendo la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

La muerte de la vicealcaldesa generó una ola de condolencias en los ámbitos político y comunitario de Florida. Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata estatal, recordó haber abrazado a la funcionaria en una cumbre de liderazgo apenas dos semanas antes del crimen.