CASA BLANCA

Google proveerá herramientas de Inteligencia Artificial al gobierno de EEUU

Un paquete de servicios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube denominado "Gemini for Government" de Google tiene como objetivo acelerar la adopción de la tecnología en el gobierno de Estados Unidos

Edificio sede del gigante de la tecnología Google.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Google proporcionará sus herramientas de inteligencia artificial Gemini a las agencias federales estadounidenses prácticamente gratis, anunció el gobierno el jueves.

Un paquete de servicios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube denominado "Gemini for Government" de Google tiene como objetivo acelerar la adopción de la tecnología en el gobierno de Estados Unidos, informó en un comunicado conjunto la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés).

"Gemini for Government ofrece a las agencias federales acceso a nuestro enfoque integral de la innovación en IA (...) para que puedan cumplir con sus importantes misiones", añadió el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Las herramientas de IA que se proporcionan incluyen la generación de videos, imágenes o ideas, así como "agentes" digitales capaces de ejecutar tareas complejas de manera independiente.

Las agencias estadounidenses pagarán una módica cuota de menos de un dólar por las herramientas de IA, con base en un acuerdo anterior por el que se proporcionaba al gobierno el software Google Workspace con un importante descuento, según la GSA.

"Las agencias federales pueden transformar ahora de manera significativa sus operaciones al usar herramientas en Gemini for Government", dijo el jefe de la GSA, Michael Rigas.

El acuerdo se produce semanas después de que OpenIA, empresa estadounidense rival de Google, anunciara que permitirá al gobierno de Donald Trump utilizar una versión de ChatGPT diseñada para empresas durante un año, con un costo de tan solo un dólar por el servicio.

"Al brindar a los empleados del gobierno acceso a herramientas de IA potentes y seguras, podemos ayudarlos a resolver problemas para más personas, y más rápido", dijo entonces OpenAI en una publicación de blog donde anunció la alianza a comienzos de agosto.

La noticia llegó junto con la información de que el Departamento de Defensa estadounidense otorgó a OpenAI un contrato de 200 millones de dólares para implementar la IA generativa en el ejército.

OpenAI tiene previsto mostrar cómo la IA de vanguardia puede mejorar las operaciones administrativas, como la forma en que los miembros del servicio obtienen atención médica; también tiene aplicaciones de ciberdefensa, indicó la start-up en una publicación.

FUENTE: Con información de AFP.

