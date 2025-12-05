viernes 5  de  diciembre 2025
Inflación registra un 2,8% en septiembre, un índice que utiliza la Reserva Federal

Los datos se publican con atraso debido al cierre del presupuesto federal causado por los senadores demócratas en Washington con el único propósito de dañar al gobierno del presidente Donald J. Trump

Varias personas trasladan un televisor durante las compras de viernes negro.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La inflación en Estados Unidos registró en septiembre un 2,8% anual, según el índice PCE que usa la Reserva Federal, publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

Los precios siguen por encima del 2% anual de la Reserva Federal (Fed, Banco Central), que en una semana se reúne para decidir si hace otro recorte de tasas de interés.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2,9% anual de agosto al 2,8%, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que la inflación subyacente evolucionara al mismo ritmo, según el consenso publicado por Trading Economics.

Atrasos a causa de la parálisis provocada por senadores demócratas

El Departamento de Comercio ha publicado tarde este índice debido a los 43 días que estuvo cerrado parcialmente el gobierno federal, por causa de los senadores demócratas en Washington lo que provocó la suspensión de los servicios estadísticos del Gobierno.

Los responsables de la publicación del índice PCE, el preferido por la Fed para tomar sus decisiones de política monetaria, aún no han dado una fecha para dar a conocer la inflación de octubre y de noviembre.

La publicación de otro de los índices de precios, el IPC, de octubre ha sido cancelada y la de noviembre se aplazó hasta el 18 de diciembre, después de la próxima reunión del comité de política monetaria de la Fed, que se celebra el 9 y el 10.

La Fed inició un ciclo de recortes de tasas a mediados de septiembre para animar la economía, ante un mercado laboral que parece tambalearse, a pesar de que la inflación sigue lejos de su meta.

El dato del PCE de septiembre es mejor de lo esperado por los mercados, lo que "refuerza el optimismo respecto a una bajada de los tipos de interés por parte de la Fed" la semana próxima, declaró Sam Stovall, de la consultora CFRA.

FUENTE: Con información de AFP.

