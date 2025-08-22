Intel acepta ceder el 10% de sus acciones al gobierno de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el fabricante de semiconductores Intel "aceptó" ceder el 10% de sus acciones al gobierno estadounidense.

"Les dije 'creo que deberían pagarnos el 10% de su empresa'", afirmó Trump a periodistas sobre una reunión que mantuvo la semana pasada con el director ejecutivo de Intel.

"Y les dije también 'creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio'... han aceptado hacerlo, y considero que es un gran acuerdo para ellos", agregó el Presidente.

Los gigantes Intel y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) alcanzaron un acuerdo para conformar una filial conjunta que opere las instalaciones de fabricación de semiconductores de Intel, informó el jueves el medio especializado The Information.

Impulso a la producción de "chips" o semiconductores

Según el reporte, el pacto contó con el auspicio del gobierno del presidente Donald Trump en un esfuerzo por revitalizar a la empresa estadounidense, que en los últimos años ha experimentado dificultades en la producción.

TSMC tendría un 20% de participación en la nueva empresa, aseguró el medio tecnológico.

Trump ha acusado a Taiwán, Corea del Sur y a China de "robar" la industria estadounidense de "chips" y busca vías para regresar la fabricación casi total de esa industria al país.

El plan coincide con el reciente anuncio de TSMC de que invertirá al menos 100.000 millones de dólares en Estados Unidos para construir instalaciones productivas de última generación.

FUENTE: Con información de AFP.