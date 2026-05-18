lunes 18  de  mayo 2026
negociaciones

Irán responde a última propuesta de EEUU

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto tras la histórica ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Teherán el 28 de febrero

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cancillería de Irán aseguró este lunes haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, horas después de que Donald Trump renovara sus advertencias contra Teherán si no acepta el acuerdo de paz.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto tras la histórica ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Teherán el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

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"Como anunciamos ayer, nuestras peticiones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

Estados Unidos se negó a liberar los activos congelados de Irán, como hizo Joe Biden con más de 6.000 millones de dólares y mucho menos a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars, que igual serán utilizados para fabricar misiles y armas.

El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

Las peticiones del régimen iraní son inviables

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

Baqai, como es de esperar, defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data, pero no habla sin embargo del control que quiere el régimen del Estrecho de Ormuz y otras solicitudes absurdas e inaceptables.

También defendió una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como "ilegal y sin fundamento", algo que no ocurrirá nunca.

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "preparado para cualquier eventualidad", cuando la realidad dictamina otra cosa y Teherán se ahoga en petróleo y sin obtener suministros por el bloque naval de EEUU.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho. Y esto no lo va a permitir EEUU.

FUENTE: Con información de AFP.

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