IRS otorgará nueva deducción fiscal de hasta $6,000 a adultos mayores: ¿cuáles son los requisitos?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) incorporará una nueva deducción fiscal para contribuyentes estadounidenses mayores de 65 años

MIAMI.— El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) incorporará una nueva deducción fiscal de hasta 6,000 dólares para contribuyentes estadounidenses mayores de 65 años, una medida que podría aumentar los reembolsos de millones de adultos mayores a partir de la próxima temporada de impuestos.

De acuerdo con estimaciones citadas por AARP, los contribuyentes de la tercera edad podrían recibir en promedio unos 670 dólares adicionales , mientras que quienes se encuentren en el tramo impositivo del 22%, con ingresos anuales aproximados entre 44,000 y 75,000 dólares, podrían ahorrar hasta 1,320 dólares por persona .

La proyección se basa en un análisis realizado en 2025 por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que evaluó el impacto de esta deducción incluida en la llamada “ley grande y hermosa”, recientemente aprobada.

Alivio ante el aumento del costo de vida

Según AARP, la nueva deducción busca aliviar la presión financiera que enfrentan los adultos mayores debido al aumento sostenido de los costos de medicamentos, alimentos y artículos básicos.

La organización advirtió, sin embargo, que algunos contribuyentes podrían perder el beneficio si no están debidamente informados, especialmente porque el IRS comenzará a aceptar las declaraciones de impuestos a partir del 26 de enero.

¿Quiénes califican para la deducción?

Para ser elegible, el contribuyente debe haber cumplido 65 años a más tardar el 31 de diciembre de 2025 y presentar su declaración bajo una de las siguientes modalidades:

Contribuyente individual

Cabeza de familia

Cónyuge sobreviviente

Pareja casada que presenta declaración conjunta

La deducción no está disponible para parejas casadas que presentan declaraciones por separado.

El beneficio puede reclamarse tanto si se detallan deducciones como si se solicita la deducción estándar, lo que amplía su alcance entre los contribuyentes.

Límites de ingresos

La deducción está sujeta a límites de ingresos y se reduce de forma gradual:

Contribuyentes individuales : comienza a reducirse si el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los 75,000 dólares y desaparece completamente a partir de 175,000 dólares.

Parejas casadas que declaran en conjunto: la reducción inicia desde los 150,000 dólares y se elimina por completo en 250,000 dólares.

La reducción se aplica a razón de seis centavos por cada dólar que exceda el umbral establecido.

El monto máximo deducible es de 6,000 dólares por contribuyente individual y hasta 12,000 dólares para parejas que presentan conjuntamente.

Además, los beneficiarios deben contar con un número de Seguro Social válido y autorizado para trabajar.

Deducción estándar para el año fiscal 2025

El IRS estableció los siguientes montos de deducción estándar:

Soltero: $15,750

Casados que presentan conjuntamente: $31,500

Casados que presentan por separado: $15,750

Cabeza de familia: $23,625

Con la nueva deducción, un contribuyente individual mayor de 65 años podría deducir hasta $23,750, mientras que una pareja que presenta conjuntamente podría alcanzar una deducción total de hasta $46,700.

Expertos fiscales recomiendan a los adultos mayores revisar cuidadosamente su elegibilidad para aprovechar este nuevo beneficio y maximizar su reembolso en la próxima temporada tributaria.

FUENTE: Con informacón de Marca USA