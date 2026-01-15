Alertan sobre estafas en temporada de impuestos

MIAMI.- Con el inicio oficial de la temporada de impuestos —del 26 de enero al 15 de abril—, las autoridades alertan sobre un incremento de estafas que suplantan al IRS y a otras agencias fiscales, un contexto preocupante, según el informe más reciente de la Federal Trade Commission (FTC) que indica que en 2025 se reportaron más de 2.3 millones de fraudes en Estados Unidos. Ante este escenario, Chase difundió una guía con los engaños más comunes y recomendaciones prácticas para que los consumidores se preparen en 2026.

Según Chase, los estafadores aprovechan el período de declaraciones para enviar correos, llamadas o mensajes que aparentan ser del Internal Revenue Service (IRS) u otras autoridades fiscales, exigiendo pagos inmediatos o amenazando con acciones legales.

El consejo es no compartir información personal o financiera por correo o teléfono sin verificar la identidad del solicitante. Contactar siempre a las autoridades fiscales por canales oficiales antes de actuar.

Estafas por suplantación de identidad

Esta es una de las engaños más frecuentes. Los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas reconocidas o familiares para crear urgencia con falsas amenazas o supuestos problemas, con el objetivo de obtener pagos o datos sensibles.

Chase recomienda que, cuando alguien reciba una de estas amenazas, no actúe de inmediato ni comparta información confidencial. Es mejor, siempre verificar por canales oficiales y considerar herramientas gratuitas de monitoreo de identidad, como Chase Credit Journey, para detectar actividades inusuales.

Estafas en compras en línea

Otra estafa típica es una oferta “demasiado buenas para ser verdad”, con mensajes como “última oportunidad” u “oferta válida solo por hoy”, buscan que quien la recibe tome decisiones rápidas sin verificar al vendedor.

Para evitar ser víctima del engaño, se aconseja comprar únicamente en sitios y tiendas confiables. En marketplaces, lo recomendable es mantener la comunicación y los pagos dentro de la plataforma. Siempre que sea posible, usar tarjeta de crédito, que puede ofrecer protección para disputar cargos si el producto no llega.

Estafas románticas

Personas conocidas en redes sociales o aplicaciones de citas ganan confianza para luego pedir dinero o proponer falsas inversiones.

En este caso, se aconseja desconfiar si alguien conocido en internet solicita dinero, regalos o información personal con rapidez. Verificar fotos y perfiles en la web y estar atento a inconsistencias o excusas urgentes.

Claves para protegerse en 2026

Desconfiar de mensajes urgentes que soliciten pagos o datos sensibles.

Verificar siempre por canales oficiales.

Usar tarjetas de crédito y plataformas con protección al consumidor.

Activar monitoreo de identidad y alertas de transacciones.

Las autoridades y el sector financiero insisten en que la prevención y la verificación son las mejores defensas frente a un fraude cada vez más sofisticado.

