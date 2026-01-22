jueves 22  de  enero 2026
DEUDAS FISCALES

¿Cuánto exige el IRS al mes? Claves sobre los planes de pago en 2026

El organismo fiscal mantiene vigentes los planes de pago en cuotas, una alternativa que permite cumplir con las obligaciones tributarias sin enfrentar medidas de cobro más severas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Recibir una notificación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) con un saldo pendiente puede generar inquietud entre los contribuyentes, especialmente cuando no es posible cancelar la deuda de inmediato.

Sin embargo, el organismo fiscal estadounidense mantiene vigentes los planes de pago en cuotas, una alternativa que seguirá disponible en 2026 y que permite cumplir con las obligaciones tributarias sin enfrentar medidas de cobro más severas, según información divulgada por el propio IRS.

De acuerdo con la normativa vigente, un IRS Installment Agreement es un acuerdo formal que autoriza al contribuyente a saldar su deuda fiscal mediante pagos mensuales, durante un período determinado. Este mecanismo está dirigido a quienes no califican para una condonación de deuda ni para el estatus de “actualmente no cobrable”, pero sí cuentan con ingresos suficientes para pagar de manera gradual.

El IRS aclara que estos planes no eliminan intereses ni multas, los cuales continúan acumulándose hasta que la deuda sea cancelada en su totalidad. No obstante, permiten evitar acciones como embargos de salario o el congelamiento de cuentas bancarias.

Pago mínimo mensual en 2026

Para los planes de pago a largo plazo, el IRS continuará aplicando en 2026 el criterio estándar de dividir la deuda total entre 72 meses, es decir, un plazo máximo de seis años. Ese cálculo determina el pago mínimo mensual que la agencia fiscal aceptará automáticamente si el contribuyente no propone otro monto.

Por ejemplo, una deuda de 36,000 dólares, que incluya impuestos, intereses y penalidades, se traduciría en un pago mensual aproximado de 500 dólares (36,000 ÷ 72). El contribuyente puede solicitar una cuota distinta, siempre que respalde su petición con información financiera detallada.

Tipos de planes de pago

Según el IRS, existen distintas modalidades de acuerdos, tanto para personas naturales como para negocios:

Para personas físicas

  • Plan a corto plazo: Aplica para deudas menores a 100,000 dólares y permite pagar el total en un máximo de 180 días, sin costo de instalación.

  • Plan a largo plazo: Disponible para deudas de hasta 50,000 dólares. Se extiende más allá de 180 días y requiere pagos mensuales.

Para negocios

  • Las empresas con deudas de hasta 25,000 dólares pueden optar por planes a largo plazo. En montos superiores, el IRS puede exigir pagos automáticos mediante débito directo.

Costos e intereses del IRS

Configurar un plan de pagos tiene un costo administrativo que varía según el método de pago seleccionado. El débito directo en línea es la opción más económica.

Además, el IRS cobra intereses sobre el saldo pendiente, calculados con base en la tasa federal a corto plazo más un 3%, así como una penalidad mensual por pago tardío de 0,5%.

Las autoridades fiscales recomiendan pagar la deuda lo antes posible, ya que adelantar pagos reduce de forma significativa los intereses y penalidades acumuladas, y facilita el cumplimiento tributario sin mayores consecuencias financieras.

