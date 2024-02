JP Morgan Chase ayuda a estudiantes de Florida Memorial University

Proyecto Tech Equity Miami

En 2022, JPMorgan Chase con Knight Foundation lanzaron Tech Equity Miami, una iniciativa de cinco años por valor de 100 millones de dólares enfocada en apoyar y crear más oportunidades para jóvenes y pequeñas empresas desatendidas en el creciente sector tecnológico del sur de Florida.

El compromiso de hoy con Florida Memorial University forma parte de los 10 millones de dólares que JPMorgan Chase ha destinado con Tech Equity Miami.

“Todo lo que hacemos es asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan una ventaja competitiva en el mercado global, revitalizados por la generosidad de JPMorgan Chase, una de las instituciones financieras más antiguas de Estados Unidos”, dijo el presidente de la FMU, el Dr. Jaffus Hardrick.

“Su compromiso de 1 millón de dólares con FMU ayudará a nuestra universidad a cerrar la brecha digital, nos ayudará a amplificar nuestros programas de Ciencias Informáticas y Sistemas de Información y Ciberseguridad, que son habilidades esenciales para la era digital”, agregó Hardrick.

“Estamos orgullosos de asociarnos con Florida Memorial University para ayudar a los estudiantes desfavorecidos a acceder a las habilidades, conocimientos y capacitación que necesitan para participar y ayudar a alimentar el creciente sector tecnológico de Miam”, dijo Tim Berry, Director Global de Responsabilidad Corporativa y Presidente de la Región Atlántico Central, de JPMorgan Chase.

“El compromiso de hoy forma parte del esfuerzo más amplio de JPMorgan Chase por preparar a los jóvenes para el futuro del trabajo. Seguimos conn nuestro objetivo de construir una economía más fuerte que beneficie a las personas, las empresas y las comunidades a las que servimos”.

JPMorgan Chase & Co. es una firma líder en servicios financieros con sede en Estados Unidos y con operaciones en todo el mundo.

La Firma es líder en banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos.

La información sobre JPMorgan Chase & Co. está disponible en www.jpmorganchase.com.

Desarrollo de la fuerza laboral tecnológica

Fundada en 1879, Florida Memorial University se dedica a capacitar a los estudiantes a través de la educación superior y prepararlos para carreras exitosas. Esto incluye el compromiso de diversificar y ampliar la inclusión en la industria tecnológica.

Para lograrlo, la universidad ha propuesto una iniciativa integral de desarrollo de capacidades y un marketing agresivo del programa. El objetivo es aumentar las tasas de matriculación y graduación en Informática entre un 15% y un 35% durante los próximos tres años; así contribuimos a enriquecer la economía nacional con una fuerza laboral bien preparada y poco representada.

Hasta la fecha, JPMorgan Chase ha destinado 4 millones de dólares para la iniciativa Tech Equity Miami. Entre los beneficiarios recientes se incluyen Endeavor, para apoyar diversos programas de emprendimiento; Brainstation, para apoyar campamentos de codificación para estudiantes que buscan lanzar nuevas carreras en la industria tecnológica; y America on Tech, para avanzar en la educación tecnológica para estudiantes de escuela secundaria de Miami-Dade.

Hasta el momento, Tech Equity Miami ha servido a más de 500 personas y empresas, mediante la asistencia técnica y ayuda para encontrar empleo en el sector tecnológico de Miami.

La FMU es una institución privada, coeducativa y culturalmente diversa que ofrece 28 programas universitarios, cuatro programas de posgrado y varios programas profesionales. Se encuentra acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC), la Aviation Accreditation Board International, la Association of Collegiate Business Schools and Programs, la Computing Accreditation Commission of ABET, el Florida Department of Education y el Council on Social Work Education.

Visite www.fmuniv.edu para obtener más información sobre la universidad.