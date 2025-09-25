La economía de EEUU crece un 3,8% en el segundo trimestre, tras nueva revisión

Camionetas Ford F-150 en la planta ensambladora de Ford en Dearborn, Michigan.

La economía de Estados Unidos creció un 3,8% anualizado en el segundo trimestre del año, un aumento mayor al pronosticado, con un gasto de los consumidores más alto del estimado anteriormente, de acuerdo con una nueva revisión oficial publicada el jueves.

El Departamento de Comercio había estimado inicialmente un crecimiento del 3% del PIB entre abril y junio. Luego revisó esta tasa al alza, al 3,3%. Un nuevo informe puso los datos en la perspectiva real: 3,8%

Los mercados no esperaban una nueva revisión, según el consenso publicado por Trading Economics.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

La nueva cifra se debe a un consumo más fuerte de lo estimado inicialmente, según los datos del Departamento de Comercio.

Además, el avance del PIB en el segundo trimestre reflejó una caída de las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB.

Mientras que a principios de año las empresas se apresuraron para aumentar sus inventarios de importaciones, este flujo se redujo en el segundo trimestre.

La evolución del PIB del primer trimestre también fue revisada, pero a la baja, con una contracción del 0,6% frente a una estimación previa de -0,5%.

FUENTE: Con información de AFP.