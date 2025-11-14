Los estafadores no se toman vacaciones: cómo proteger tu dinero esta temporada

Durante la temporada de fiestas, siempre parece haber una lista interminable de tareas, desde reservar vuelos hasta comprar regalos para los seres queridos. Mientras te preparas para las festividades, también es fundamental estar atento a las estafas en línea que buscan robarte el dinero y la alegría.

Casi 1 de cada 3 consumidores reportó haber sido víctima de una estafa en línea durante la temporada de fiestas de 2024, y los residentes de la Florida han perdido más de Las estafas se vuelven más sofisticadas cada año, lo que las hace más convincentes y difíciles de detectar.

"Las festividades son la temporada más activa para los estafadores. Desde sitios web de viajes falsos y mensajes engañosos sobre entrega de paquetes hasta donaciones benéficas fraudulentas, los estafadores se aprovechan del espíritu de generosidad de las personas y el ajetreo de la temporada de fiestas", afirma Diedra Porché, directora nacional de Desarrollo Comunitario y Empresarial en JPMorgan Chase. "La mejor defensa para protegerte a ti y a tus seres queridos es mantenerte informado sobre las tácticas de estafa comunes y emergentes".

“Los estafadores hacen todo lo posible para aprovecharse de los compradores generosos durante las fiestas. Es común recibir mensajes de texto sospechosos sobre paquetes perdidos o ver ofertas demasiado buenas para ser verdad en sitios web populares”, comentó Emeli Aguirre, Gerente de Comunidad en JPMorganChase. “Nuestro objetivo es educar a los consumidores sobre las tácticas más comunes de fraude, para que puedan proteger su dinero no solo en la temporada de fiestas, sino durante todo el año”.

Durante la semana del 16 de noviembre, Chase organizará más de 20 talleres educativos sobre fraudes y estafas en todo el país, en coordinación con las autoridades y otros socios locales. Estos talleres, que son gratuitos y abiertos al público, tienen como objetivo educar al público sobre cómo reconocer las estafas y empoderar a las personas con el conocimiento y las herramientas que necesitan para protegerse. Chase organiza más de 1,000 talleres educativos sobre fraudes y estafas al año en sus más de 5,000 sucursales.

No dejes que las estafas arruinen tus celebraciones. Ten en cuenta los siguientes consejos para celebrar de manera segura.

Cuidado con las ofertas poco realistas

Cuando tienes muchos regalos que comprar, es normal buscar gangas. Sin embargo, asegúrate de que los descuentos que te ofrecen sean legítimos. Los estafadores suelen atraer a los compradores con descuentos enormes, especialmente en artículos populares y agotados, usando sitios web falsos o anuncios en redes sociales. Si piensas, "Esta oferta es demasiado buena para ser verdad", confía en tu intuición. Probablemente sea una estafa.

Compra en comercios de confianza

Al comprar en línea o en redes sociales, asegúrate de adquirir productos únicamente en sitios web y vendedores confiables. Revisa que la URL del sitio comience con "https://" (la "s" significa seguro), ya que los estafadores pueden crear páginas falsas que parecen tiendas legítimas. Si no conoces la tienda, busca su nombre acompañado de palabras como "estafa", "quejas" o "reseñas" para detectar posibles señales de alerta.

Ten especial cuidado al comprar en mercados de redes sociales. Siempre verifica que el producto exista antes de comprarlo y utiliza métodos de pago que ofrezcan protección al comprador, como tarjetas de crédito.

Las estafas con tarjetas de regalo suelen comenzar cuando un estafador se comunica con la víctima, haciéndose pasar por otra persona, y la presiona de forma urgente para que compre tarjetas de regalo específicas y compartan los números de las tarjetas y los códigos PIN. Los estafadores usan diversas historias, como hacerse pasar por funcionarios del gobierno, soporte técnico, amigos o familiares en emergencias, promotores de premios, compañías de servicios públicos o intereses románticos en línea. Recuerda: Las organizaciones legítimas nunca exigirán pagos con tarjetas de regalo, y cualquier solicitud de este tipo es una clara señal de estafa.

La forma en que pagas importa

No todos los métodos de pago ofrecen protección al comprador. Al comprar regalos para las fiestas, considera usar tus tarjetas de débito y crédito, ya que pueden ofrecer protecciones que te permiten disputar un cargo si no recibes lo que pagaste o si el producto no es como esperabas. Si realizas compras usando métodos de pago como Zelle®, transferencias bancarias, tarjetas de regalo o efectivo, y resulta ser una estafa, es poco probable que recuperes tu dinero. Usa Zelle® solo para enviar dinero a personas que conozcas y en las que confíes.

Busca recursos gratuitos

Date tranquilidad al realizar compras utilizando herramientas digitales que te ayuden a monitorear tu información personal. Por ejemplo, Chase Credit Journey® ofrece un servicio gratuito de monitoreo de crédito e identidad, incluyendo alertas que te notifican si tus datos se ven comprometidos en una filtración de información o aparezcan en la dark web. No tienes que ser cliente de Chase para usarla.

Para obtener más información sobre cómo protegerte de las estafas durante esta temporada de fiestas, visita Chase.com/Security.

