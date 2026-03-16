lunes 16  de  marzo 2026
MERCADOS BURSáTILES

Los precios del petróleo se cotizan a la baja

En la apertura de la Bolsa, el barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, para entrega en abril, perdía un 5,1% hasta los 94,02 dólares

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

ANGELA WEIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del crudo cotizaban a la baja este lunes tras las informaciones de que un buque extranjero cruzó el estrecho de Ormuz y por el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de que está dispuesta a liberar más reservas.

En la apertura de la Bolsa, el barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, para entrega en abril, perdía un 5,1% hasta los 94,02 dólares.

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A la misma hora, el barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, retrocedía un 2,2% hasta los 100,90 dólares.

La AIE dijo estar dispuesta a liberar más reservas estratégicas "si es necesario", tras la decisión la semana pasada de liberar 400 millones de barriles de esos inventarios.

"En cuanto a reservas gubernamentales y del sector privado gestionadas por el Gobierno, si se suman ambas, aún quedarán más de 1.400 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar más medidas más adelante si fuera necesario", declaró Fatih Birol, el director ejecutivo de esta agencia con sede en París, que tiene 32 países miembros.

Por su parte, el portal MarineTraffic indicó que un buque petrolero paquistaní cruzó el domingo el estrecho con su sistema de rastreo encendido, un hecho que "sugiere que algunos transportes quizá se beneficien de un paso negociado" con Irán.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es clave para la exportación de hidrocarburos y está paralizado por la guerra en el Medio Oriente, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

FUENTE: Con información con AFP.

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