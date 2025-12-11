jueves 11  de  diciembre 2025
NEGOCIACIONES

EEUU propone "zona económica libre y desmilitarizada" en el este de Ucrania

"Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo", declaró Zelenski sobre la propuesta de paz de Washington

Soldados ucranianos en uno de los frentes de batalla.

ROMAN PILIPEY /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada.

"[Los estadounidenses] ven a las fuerzas ucranianas abandonar el territorio de la región de Donetsk, y el supuesto compromiso es que las fuerzas rusas no entren en este territorio (...) al que ya denominan 'zona económica libre'", dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

El mandatario ucraniano señaló que Washington sigue presionando a Kiev para que haga grandes concesiones territoriales a Rusia con el fin de poner fin al conflicto. La contienda empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

Donetsk, tema álgido para acuerdo de paz

La región de Donetsk es uno de los principales puntos de discordia en las conversaciones con Estados Unidos, aseguró Zelenski. Las negociaciones se intensificaron después de que Washington presentara un plan para poner fin al conflicto, pero que fue criticado por Kiev y sus aliados por ser demasiado favorable a Moscú.

"Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo", declaró Zelenski en una rueda de prensa.

También afirmó que cualquier posible compromiso sobre el territorio debería decidirse mediante votación popular.

"Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania", declaró.

Ucrania afirmó el miércoles que entregó a Washington el plan actualizado para poner fin a la invasión rusa, pero señaló que no revelaría los detalles de sus enmiendas hasta conocer la reacción de la parte estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.

