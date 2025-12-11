jueves 11  de  diciembre 2025
MIGRACIÓN

EEUU informa que unos 2.5 millones de inmigrantes han abandonado el país en 2025

Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para "agilizar las deportaciones"

Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos caminan por la pista tras llegar a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca en Ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 2024, durante el último vuelo de deportados del año.

AFP

Las autoridades de Estados Unidos informaron de que más de 2.5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria el territorio estadounidense a lo largo de 2025, cifra que calificaron como un "logro monumental".

"Unos 600.000 inmigrantes ilegales han sido deportados de nuestro país en menos de 365 días y otros 1.9 millones se han autodeportado, lo que suma un total de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales desaparecidos. ¡Un logro monumental!", ha indicado el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El comunicado indica que gracias a los esfuerzos integrales de las fuerzas del orden del DHS, 1,9 millones de inmigrantes ilegales se han autodeportado voluntariamente desde enero de 2025. Animamos a todos los inmigrantes ilegales a usar la aplicación CBP Home para obtener un vuelo gratis a casa para Navidad y 1.000 dólares.

“La Administración Trump está rompiendo récords históricos con más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados que abandonan Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha deportado a más de 605,000 y otros 1.9 millones se han autodeportado. Desde el 20 de enero, el DHS ha arrestado a más de 595,000 inmigrantes indocumentados”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin. “Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ya. Saben que si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”.

El comunicado indica que el presidente Trump y la secretaria Noem desplegaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU para llevar a cabo operativos específicos para expulsar a inmigrantes ilegales delincuentes. Además, el presidente Trump logró la frontera más segura de la historia.

"La rápida disminución de la población inmigrante ilegal ya se está sintiendo en todo el país, desde una menor presión sobre los servicios públicos hasta un resurgimiento de los mercados laborales locales" afirman las autoridades.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS/REDACCIÓN

