Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

El presidente Donald Trump anunció este lunes que envía al estado de Minnesota al máximo responsable de inmigración, Tom Homan , para que le informe directamente sobre la situación en ese estado ante la acción de activistas revoltosos, pagados y organizados, que intentan desviar la atención del trabajo de la actual administración.

La ciudad más poblada del estado, Mineápolis, ha sido escenario de protestas de agitadores profesionales pagados o incentivados para crear la cortina de humo frente al gran escándalo de corrupciónen Minnesota que asciende a más de 20.000 millones de dólares.

En semanas atrás, con el mismo corte propagandístico de enfrentar y romper la ley federal, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon en defensa propia a una mujer (Renee Good), luego de que esta lanzara su auto sobre un agente el 7 de enero.

El sábado, agentes de ICE abatieron a Alex Pretti, un activista que se enfrentó a los agentes y quien portaba un arma cargada y oculta, con la que supuestamente quiso agredirlos. Trump ha ordenado una investigación exhaustiva del caso.

La élite del Partido Demócrata y congresistas de extrema izquierda llevan meses incitando a la extrema violencia en las calles en busca de un mártir que les permite fomentar una situación similar a la de George Floyd en 2020.

La cortina de humo de los demócratas

Como en el primer mandato del presidente Trump, la izquierda promueve este tipo de acciones para crear el caos en las calles y desviar la atención del enfoque de trabajo de la administración actual en la Casa Blanca, cuya abarcadora y prioritaria agenda ha revolucionado el panorama interno y exterior de EEUU desde la economía hasta los escándalos de corrupción de los demócratas.

Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes ilegales.

"Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro pero justo y me informará directamente", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales, de más de 20.000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minnesota", explicó Trump en su publicación.

Además de las redadas de miles de indocumentados, el gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas de forma mayoritaria por la comunidad somalí en este estado gobernado por la izquierda radical.

El fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La asfixia política de los demócratas

Mineápolis, gobernada por el radicalismo demócrata, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.

Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a "millones" de personas ilegales, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos y pusieron en riesgo sus vidas.

Varios senadores del Partido Republicano —y el mismo de Trump— han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

Ante esto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, lanzó una pregunta directa al presidente durante una rueda de prensa el domingo: "¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?".

"Deportamos diez veces más de extranjeros ilegales de Texas que de Mineápolis. ¿Porqué no hay problemas en Texas? Porque en Texas tenemos la cooperación y el apoyo de fuerzas del orden locales" declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Los expresidentes Barack Hussein Obama y Bill Clinton, cadáveres políticos que aparecen sólo para promulgar el caos frente a Trump por el odio visceral, llamaron a los agitadores radicales a que se levanten y "defiendan sus valores" tras la muerte de Pretti, un hecho que Trump atribuyó al "caos" y el descalabro político de los demócratas.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.