Venta de viviendas nuevas en junio confirma su tendencia alcista

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.

La venta de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentó en el mes de junio más de lo esperado, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 628.000 viviendas nuevas encontraron comprador en proyección anual (una estimación del número total de ventas en un año según el ritmo mensual observado), un alza del 1,6% respecto a mayo.

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El dato es mejor de lo que habían anticipado los analistas, que preveían 606.000 unidades vendidas, según el consenso reunido por MarketWatch.

En un año, el incremento es del 5,6%.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue padeciendo en gran medida un contexto difícil, con tipos de interés hipotecarios que continúan en niveles elevados.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, están sujetos a un tipo de interés medio que continúa subiendo, hasta el 6,58 %, según datos actualizados al 23 de julio por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

FUENTE: Con información de AFP.