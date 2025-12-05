viernes 5  de  diciembre 2025
COMPRAVENTA

Netflix acuerda comprar Warner Bros Discovery por casi $83.000 millones

Netflix se hace con un inmenso catálogo de películas y el servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019

El logotipo de Netflix se ve en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 2022.

AFP/Patrcik T. Fallon

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto.

"El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo", dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

Entretenimiento adictivo contra reflexión y educación

En junio, WBD anunció su intención de separar sus sectores de streaming y estudios de cine en dos empresas distintas cotizadas en la Bolsa.

"Esta separación debería completarse en el tercer trimestre de 2026, antes de la finalización de esta transacción", señala el comunicado.

Desde hace décadas, WBD ha producido clásicos del cine como "Casablanca" y "Citizen Kane", pero también éxitos más recientes como las series "Juego de Tronos" y "The Sopranos" o las películas de "Harry Potter".

Netflix, a su vez, produjo éxitos globales modernos como la serie "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" y "El juego del calamar".

"Juntos podremos darle a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración", agregó Sarandos.

La batalla del streaming y la caída de la televisión tradicional han provocando importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses.

La televisión pasiva

Para competir con Netflix y Disney, sus rivales buscan unirse para fortalecerse en el streaming y mejorar su rentabilidad.

El gigante Amazon adquirió en 2021 el mítico estudio de Hollywood MGM por 8.450 millones de dólares, haciéndose con un catálogo de más de 4.000 películas, entre ellas las de "James Bond" y "Rocky".

Según el New York Post, funcionarios de la Casa Blanca se habrían mostrado preocupados por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, porque, según ellos, podría otorgar a la plataforma de video una posición dominante en el mercado estadounidense de contenidos.

La transacción, que fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas, se cerrará dentro de 12 a 18 meses, dijeron.

Paramount Skydance y el operador Comcast también estaban en la contienda para la compra de Warner Bros Discovery.

FUENTE: Con información de AFP.

