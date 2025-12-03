miércoles 3  de  diciembre 2025
British Film Institute honra a Guillermo del Toro con máxima distinción

El director, guionista y productor de cine, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en mayo de 2026

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Frédéric J. Brown

LONDRES.- El British Film Institute (Instituto de Cine Británico) anunció el miércoles en un comunicado que otorgará al director mexicano Guillermo del Toro su mayor distinción, el BFI Fellowship, en reconocimiento a su carrera en una ceremonia en mayo de 2026.

"El premio reconoce su extraordinaria contribución al cine y el arte distintivo que recorre su obra tanto en animación como en acción real, y, como cineasta mexicano, tanto en español como en inglés", señaló el BFI en su comunicado.

El director, guionista y productor de cine mexicano, de 61 años, ganador de tres Óscar, recibirá el galardón durante la cena anual del presidente del BFI, Jay Hunt, en Londres, en una fecha a determinar en mayo de 2026.

Del Toro, cuya adaptación de Frankenstein se estrenó en cines en octubre y unas semanas después en Netflix, calificó como un "honor" recibir este reconocimiento.

"Es el honor de toda una vida, y un momento emocionante en la vida de un narrador, unirse a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI. He sido profundamente influenciado por el cine británico y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas", señaló en el comunicado el director mexicano.

"Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí", añadió Guillermo del Toro.

Trayectoria

El director mexicano ganó los Oscar de mejor director y mejor película en 2018, por The shape of water (La forma del agua), y en 2023 al mejor filme de animación por Pinocho.

Además, The shape of water se hizo con los Oscar de mejor diseño de producción y mejor banda sonora original, mientras que otra película suya, El laberinto del fauno, se llevó en 2006 las estatuillas de Hollywood de mejor fotografía, decorado y maquillaje.

"Guillermo del Toro es un cineasta extraordinario con una larga relación con el BFI, y ha defendido constantemente el talento británico. Sus colaboraciones aquí hablan de la fortaleza de nuestras industrias audiovisuales y de las personas cualificadas que las impulsan. Su obra es instantáneamente reconocible por ser audazmente imaginativa y fantástica", afirmó el presidente del organismo, Jay Hunt.

"Al otorgar el BFI Fellowship a Guillermo del Toro, reconocemos su extraordinaria contribución al cine y la inspiración y magia que ha aportado a cineastas y audiencias aquí y en todo el mundo", añadió.

Guillermo del Toro se unirá entre los premiados con el BFI Fellowship a otras figuras destacadas de la historia del cine como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee o Tom Cruise.

"El BFI y del Toro tienen una larga historia de colaboración, y el director mexicano ha recurrido al Archivo Nacional del BFI y a la historia del cine británico como recurso e inspiración a lo largo de su carrera", destacó el comunicado del organismo.

FUENTE: AFP

