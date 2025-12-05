Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Texas utilizar el nuevo mapa de distritos electorales diseñado por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que aumenta las esperanzas de los conservadores y del presidente Donald J. Trump de mantener el control de la Cámara de Representantes.

La decisión de este jueves del Máximo Tribunal dejó sin validez una sentencia de un juzgado de El Paso que invalidaba el diseño de los nuevos distritos, apoyados por Trump y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

ACUERDO Gracias a Trump, Ruanda y el Congo firman la paz en Washington

EEUU El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

"Texas necesita certeza sobre qué mapa regirá las elecciones de mitad de mandato de 2026, por lo que no retrasaré la orden del Tribunal", escribió el juez Samuel J. Alito, uno de los seis conservadores de la Corte Suprema.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se mostraron en desacuerdo con la orden.

Enfrentamiento a las acciones de la extrema izquierda

"El Tribunal de Distrito celebró una vista de nueve días (...) Y, tras considerar todas las pruebas, consideró que la respuesta era clara. Texas dividió en gran medida a sus ciudadanos según criterios raciales para crear su nuevo mapa de la Cámara de Representantes favorable a los republicanos", escribió la jueza Elena Kagan.

La sentencia garantiza que el nuevo mapa electoral, que defiende los intereses conservores frente a las acciones y avance de una izquierda socialista, será el que se use en las elecciones legislativas federales de mitad de mandato de 2026.

La iniciativa de Texas de rediseñar sus distritos desencadenó una carrera para que otros estados siguieran su ejemplo, alejándose de la norma de realizar la redistribución de distritos solo una vez cada década.

California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado un nuevo mapa electoral que también crea cinco distritos más propensos a votar por el partido de los demócratas.

FUENTE: Con información de AFP.