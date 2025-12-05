viernes 5  de  diciembre 2025
DICTAMEN

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

La sentencia garantiza que el nuevo mapa electoral, que defiende los intereses conservores frente a las acciones y avance de una izquierda socialista, será el que se use en las elecciones legislativas federales de mitad de mandato de 2026

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

SAUL LOEB/ AFP.j
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Texas utilizar el nuevo mapa de distritos electorales diseñado por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que aumenta las esperanzas de los conservadores y del presidente Donald J. Trump de mantener el control de la Cámara de Representantes.

La decisión de este jueves del Máximo Tribunal dejó sin validez una sentencia de un juzgado de El Paso que invalidaba el diseño de los nuevos distritos, apoyados por Trump y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

Lee además
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU
El presidente Donald J. Trump junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y del Congo, Felix Tshisekedi, durante la firma en Washington del acuerdo de paz
ACUERDO

Gracias a Trump, Ruanda y el Congo firman la paz en Washington

"Texas necesita certeza sobre qué mapa regirá las elecciones de mitad de mandato de 2026, por lo que no retrasaré la orden del Tribunal", escribió el juez Samuel J. Alito, uno de los seis conservadores de la Corte Suprema.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se mostraron en desacuerdo con la orden.

Enfrentamiento a las acciones de la extrema izquierda

"El Tribunal de Distrito celebró una vista de nueve días (...) Y, tras considerar todas las pruebas, consideró que la respuesta era clara. Texas dividió en gran medida a sus ciudadanos según criterios raciales para crear su nuevo mapa de la Cámara de Representantes favorable a los republicanos", escribió la jueza Elena Kagan.

La sentencia garantiza que el nuevo mapa electoral, que defiende los intereses conservores frente a las acciones y avance de una izquierda socialista, será el que se use en las elecciones legislativas federales de mitad de mandato de 2026.

La iniciativa de Texas de rediseñar sus distritos desencadenó una carrera para que otros estados siguieran su ejemplo, alejándose de la norma de realizar la redistribución de distritos solo una vez cada década.

California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado un nuevo mapa electoral que también crea cinco distritos más propensos a votar por el partido de los demócratas.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump aprieta el acelerador contra Maduro y Petro

Corte Suprema determina que Jair Bolsonaro cumpla pena en el complejo policial de Brasilia

Meta se asocia con medios de comunicación para ampliar servicio de IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
ENTREVISTA

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

Te puede interesar

Mike Redondo, presidente del Comité Selecto sobre Redistribución de Distritos del Congreso de Florida. 
LEGISLATURA ESTATAL

Cámara de Florida aborda revisión de distritos del Congreso en vísperas del ciclo electoral

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
DICTAMEN

Corte Suprema valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).
ACCIDENTE

Dos personas mueren en accidente en el Turnpike en el área de Broward

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica