Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros

El logotipo de Netflix se ve en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 2022.

La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.

La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.

"El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas", indicó Netflix.

La operación "sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior", agregó.

Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).

Accionistas deben decidir en abril

Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.

Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.

En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.

Modificación de la oferta

Netflix ha acordado la modificación de su propuesta de adquisición pendiente sobre los estudios y la plataforma de 'streaming' de Warner Bros. Discovery (WBD), que pasará a ser "íntegramente en efectivo" con el objetivo de agilizar la aprobación de la transacción, que mantiene su importe en unos 82.700 millones de dólares (71.085 millones de euros).

De este modo, la transacción íntegramente en efectivo mantiene una propuesta de valor de 27,75 dólares por cada acción de WBD, sin cambios respecto a la estructura anterior, que planteaba el pago en metálico de 23,25 dólares junto con otros 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix.

El acuerdo revisado, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD, simplifica la estructura de la operación, ofrece mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y acelera el proceso de votación por parte de los accionistas de WBD.

En este sentido, se espera que la estructura revisada de la transacción permita a los accionistas de WBD votar sobre la transacción propuesta en abril de 2026.

Asimismo, tal como estaba previsto en el acuerdo original del pasado 5 de diciembre, el cierre de la adquisición está sujeto a la finalización de la separación de Discovery Global, así como a la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

Flujo de caja

De este modo, las empresas consideran que los accionistas de WBD también recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación de WBD.

Netflix ha indicado que su sólida generación de flujo de caja respalda la estructura revisada de la transacción íntegramente en efectivo, a la vez que preserva un balance general saneado y la flexibilidad para capitalizar futuras prioridades estratégicas, añadiendo que la compra se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiación comprometida.

"El acuerdo revisado de hoy nos acerca aún más a la fusión de dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo", declaró David Zaslav, presidente y consejero delegado de Warner Bros. Discovery.

