viernes 12  de  septiembre 2025
BENEFICIO

Pago del Seguro Social: ¿Cúando sale el próximo en septiembre?

El próximo pago está programado para el miércoles 17 de septiembre y corresponde a quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos esperan con atención las fechas de depósito de sus cheques mensuales.

Este desembolso forma parte del calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que divide los pagos en tres rondas cada mes, con el fin de organizar de manera más ordenada la distribución de recursos a millones de beneficiarios.

Calendario de pagos de septiembre 2025

  • 10 de septiembre: recibieron su cheque los nacidos entre el 1 y el 10.

  • 17 de septiembre: corresponde a los nacidos entre el 11 y el 20.

  • 24 de septiembre: será el turno de los nacidos entre el 21 y el 31.

¿Cuál es el monto del cheque?

El pago que cada persona recibe no es igual para todos. El monto depende de varios factores:

  • La edad en la que se solicitó la jubilación (62 años es el mínimo, pero esperar hasta los 70 aumenta significativamente el beneficio).

  • Los años de aportes al Seguro Social.

  • El salario promedio durante la vida laboral.

De acuerdo con cifras de la SSA, los jubilados que comienzan a cobrar a los 62 años pueden recibir hasta 2,831 dólares al mes, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden obtener un máximo de 5,108 dólares.

SSI y SSDI: pagos distintos pero con el mismo orden

Además de los jubilados, millones de beneficiarios del Seguro Social por Discapacidad (SSDI) y del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) reciben sus pagos en fechas similares. El criterio siempre se basa en el día de nacimiento, lo que ayuda a distribuir las transacciones de forma escalonada y evitar retrasos.

El calendario oficial de pagos está disponible en la página web del Seguro Social y también puede consultarse a través de la cuenta en línea “my Social Security”, donde los usuarios reciben notificaciones personalizadas sobre la llegada de su cheque.

FUENTE: Con información de us.marca.com

Temas
