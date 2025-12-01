lunes 1  de  diciembre 2025
TECNOLOGíA

OpenAI también limita la generación de videos con Sora de forma gratuita

Sora, una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido

OpenAI, creador del ChatGPT.

OpenAI, creador del ChatGPT.

AP/ Richard Drew
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OpenAI anunció nuevos límites en la capacidad de generar videos de forma gratuita con su último modelo Sora 2, y sólo permitirá generar contenido bajo condiciones para evitar saturar el servicio.

Lo anterior facilita el acceso al modelo a la mayor cantidad de personas posible, una decisión que coincide con las limitaciones de Google a Nano Banana Pro.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

Washington responde a los ataques de la UE contra tecnológicas de EEUU
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
ESTADOS UNIDOS

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Sora, una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido

Con las mejoras implementadas, Sora 2 puede hacer "cosas que son excepcionalmente difíciles", como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en baloncesto. Asimismo, este modelo se lanzó como base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido generado con IA.

Ahora, aunque Sora 2 solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos y Canadá, OpenAI ha detallado que ha interpuesto límites en el uso del modelo para generar videos de forma gratuita, de cara a mantener el servicio accesible para la máxima cantidad de personas posible sin saturarlo, ante una alta demanda de uso.

En concreto, con estas nuevas limitaciones para los usuarios que utilizan el servicio de forma gratuita, podrán generar el contenido de vídeo equivalente a seis gens al día. Mientras, aquellos suscritos a la versión de ChatGPT Plus y Pro, continuarán disponiendo de los límites habituales sin cambios.

Así lo detalló el director de Sora, Bill Peebles, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que estos límites se han establecido porque sus GPU "se están derritiendo" y quieren seguir permitiendo "que la mayor cantidad de personas posible accedan a Sora".

No obstante, Peebles aclaró que los usuarios podrán seguir comprando espacio adicional para generar contenido según sea necesario. Asimismo, no ha detallado si estas limitaciones se mantendrán durante un periodo de tiempo determinado o serán permanentes.

De esta manera, la compañía liderada por Sam Altman coincide con Google, que también anunció el pasado viernes limitaciones en el acceso gratuito a la generación de imágenes con Nano Banana Pro debido a la "gran demanda" del modelo.

En este caso, los usuarios pasaron de poder generar hasta tres imágenes al día con Gemini 3 Pro, a un límite de dos imágenes al día, para garantizar el correcto funcionamiento del modelo y evitar una sobrecarga de la capacidad de servicio.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Fiscal de EEUU advierte: "Te perseguiremos si eres narcoterrorista venezolano"

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

¿Cuándo se paga la ayuda temporal TCA Florida en diciembre de 2025?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas