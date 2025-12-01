OpenAI también limita la generación de videos con Sora de forma gratuita

OpenAI anunció nuevos límites en la capacidad de generar videos de forma gratuita con su último modelo Sora 2, y sólo permitirá generar contenido bajo condiciones para evitar saturar el servicio.

Lo anterior facilita el acceso al modelo a la mayor cantidad de personas posible, una decisión que coincide con las limitaciones de Google a Nano Banana Pro.

Sora, una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido

Con las mejoras implementadas, Sora 2 puede hacer "cosas que son excepcionalmente difíciles", como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en baloncesto. Asimismo, este modelo se lanzó como base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido generado con IA.

Ahora, aunque Sora 2 solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos y Canadá, OpenAI ha detallado que ha interpuesto límites en el uso del modelo para generar videos de forma gratuita, de cara a mantener el servicio accesible para la máxima cantidad de personas posible sin saturarlo, ante una alta demanda de uso.

En concreto, con estas nuevas limitaciones para los usuarios que utilizan el servicio de forma gratuita, podrán generar el contenido de vídeo equivalente a seis gens al día. Mientras, aquellos suscritos a la versión de ChatGPT Plus y Pro, continuarán disponiendo de los límites habituales sin cambios.

Así lo detalló el director de Sora, Bill Peebles, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que estos límites se han establecido porque sus GPU "se están derritiendo" y quieren seguir permitiendo "que la mayor cantidad de personas posible accedan a Sora".

No obstante, Peebles aclaró que los usuarios podrán seguir comprando espacio adicional para generar contenido según sea necesario. Asimismo, no ha detallado si estas limitaciones se mantendrán durante un periodo de tiempo determinado o serán permanentes.

De esta manera, la compañía liderada por Sam Altman coincide con Google, que también anunció el pasado viernes limitaciones en el acceso gratuito a la generación de imágenes con Nano Banana Pro debido a la "gran demanda" del modelo.

En este caso, los usuarios pasaron de poder generar hasta tres imágenes al día con Gemini 3 Pro, a un límite de dos imágenes al día, para garantizar el correcto funcionamiento del modelo y evitar una sobrecarga de la capacidad de servicio.

FUENTE: Con información de Europa Press