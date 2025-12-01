¿Cuándo se paga la ayuda temporal TCA Florida en diciembre de 2025?

MIAMI.- Las familias de bajos ingresos en Florida ya se preparan para el pago de la Asistencia Temporal en Efectivo (TCA, por sus siglas en inglés) correspondiente a diciembre de 2025 , un beneficio administrado por el Departamento de Niños y Familias (DCF) que busca apoyar a hogares con niños y promover su autosuficiencia.

El programa — dirigido a familias con menores de 18 años , o de hasta 19 si cursan la secundaria a tiempo completo— también contempla el acceso para mujeres embarazadas en el tercer trimestre que no pueden trabajar.

La elegibilidad depende del cumplimiento de requisitos técnicos, de ingresos y de bienes, además de normas como residencia, ciudadanía y cooperación con manutención infantil.

¿Cuándo se paga el TCA en diciembre?

De acuerdo con la información del DCF, los pagos del TCA en Florida se distribuyen cada mes entre el 1 y el 28, dependiendo del número de caso de cada beneficiario.

Por tanto, los pagos de diciembre de 2025 seguirán este mismo calendario, sin un día único de depósito.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y RFC exacta a través de su cuenta MyACCESS Florida.

Requisitos clave para recibir TCA

El programa establece como requisitos claves para recibir el beneficio:

Límite de tiempo: 48 meses de asistencia en efectivo durante la vida del adulto (sin límite para casos solo de niños).

Reglas de trabajo: algunos participantes deben integrarse a actividades laborales, salvo quienes califican para exenciones.

Ingresos: el ingreso bruto debe ser menor al 185% del nivel federal de pobreza.

Activos: los recursos contables no pueden superar $2,000.

Vehículos: el valor combinado de autos usados para cumplir con requisitos laborales no puede exceder $8,500.

Ciudadanía y residencia: el solicitante debe ser ciudadano o no ciudadano calificado y vivir en Florida.

Vacunación y asistencia escolar (Learnfare): aplican para menores de 5 y entre 6 y 18 años, respectivamente.

Programa de Parientes Tutores: pagos y requisitos

El estado también ofrece asistencia mensual a parientes que tienen la custodia de menores declarados dependientes por un tribunal de Florida. A diferencia del TCA, en este programa solo se consideran los ingresos y bienes del niño, no del adulto.

Los montos mensuales para niños sin ingresos computables son:

0 a 5 años: 242 dólares

6 a 12 años: 249 dólares

13 a 17 años: 298 dólares

El menor debe ser ciudadano o no ciudadano calificado, residir en Florida, contar con número de Seguro Social y cumplir vacunación y asistencia escolar.

Según recuerda el DCF, el objetivo del TCA es ayudar a que los hogares se mantengan unidos y alcancen estabilidad financiera, mientras los menores permanecen en un entorno familiar seguro.

En diciembre, cuando aumentan los gastos y el estado enfrenta mayor demanda de asistencia, el cumplimiento del calendario de pagos se convierte en un alivio imprescindible para miles de residentes.

FUENTE: Con información de Marca USA