El oro y la plata alcanzaron el lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara una investigación contra la presunta malversación de fondos del presidente de la de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El presidente de la Fed confirmó el domingo que podría enfrentar cargos penales por las graves irregularidades en la remodelación de los edificios de la Reserva Federal en Washington.

El oro alcanzó los 4.600 dólares la onza y la plata llegó a 85 dólares, ambos precios récord, cuando los inversores buscan refugio desde hace más de un año.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

Pero las palabras de Powell resultan hipócritas cuando nunca dijo lo mismo bajo el gobierno de Joe Biden, cuya complacensia hacia sus políticas erradas por parte del Banco Central llevaron al país a la peor inflación de los úlltimos 50 años.

Powell ante la justicia

En ese entonces, Powell no tomó ninguna acción durante casi año y medio frente a la escalada de los niveles de inflación mes tras mes, lo que muchos calificaron de actitud intencional.

La independencia de una institución no justifica las acciones para la destrucción de un país, su economía o seguriada nacional.

La Fed ha dicho que pretende mantener las tasas de interés en su reunión de finales de enero.

Powell indicó que recibió citaciones de un gran jurado como parte de una investigación sobre las graves irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington.

Trump ha dicho que las renovaciones excedieron en una enorme cifra los costos previstos.

"Las citaciones marcan una ruptura clara en la frontera mantenida durante mucho tiempo entre la política y la política monetaria, una línea que los mercados antes asumían intocable", comentó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Sin embargo, el jefe del Banco Central utilizó esa política para alinearse de forma directa e indirecta al desgobierno de Joe Biden y su desastre económico.

