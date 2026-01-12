lunes 12  de  enero 2026
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

El oro alcanzó los 4.600 dólares la onza y la plata llegó a 85 dólares, ambos precios récord, cuando los inversores buscan refugio desde hace más de un año

Lingotes de oro.

Lingotes de oro.

PIXABAY.
Por Leonardo Morales

El oro y la plata alcanzaron el lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara una investigación contra la presunta malversación de fondos del presidente de la de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El presidente de la Fed confirmó el domingo que podría enfrentar cargos penales por las graves irregularidades en la remodelación de los edificios de la Reserva Federal en Washington.

Lee además
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Ruptura del chavismo?

Revelan que Delcy Rodríguez solicitó reunión con Trump; crece el nerviosismo en el chavismo

El oro alcanzó los 4.600 dólares la onza y la plata llegó a 85 dólares, ambos precios récord, cuando los inversores buscan refugio desde hace más de un año.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

Pero las palabras de Powell resultan hipócritas cuando nunca dijo lo mismo bajo el gobierno de Joe Biden, cuya complacensia hacia sus políticas erradas por parte del Banco Central llevaron al país a la peor inflación de los úlltimos 50 años.

Powell ante la justicia

En ese entonces, Powell no tomó ninguna acción durante casi año y medio frente a la escalada de los niveles de inflación mes tras mes, lo que muchos calificaron de actitud intencional.

La independencia de una institución no justifica las acciones para la destrucción de un país, su economía o seguriada nacional.

La Fed ha dicho que pretende mantener las tasas de interés en su reunión de finales de enero.

Powell indicó que recibió citaciones de un gran jurado como parte de una investigación sobre las graves irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington.

Trump ha dicho que las renovaciones excedieron en una enorme cifra los costos previstos.

"Las citaciones marcan una ruptura clara en la frontera mantenida durante mucho tiempo entre la política y la política monetaria, una línea que los mercados antes asumían intocable", comentó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Sin embargo, el jefe del Banco Central utilizó esa política para alinearse de forma directa e indirecta al desgobierno de Joe Biden y su desastre económico.

[email protected]

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela

Inminente la presentación de cargos penales al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell

Cadena textil Abercrombie & Fitch apunta a un desplome en Wall Street

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Lingotes de oro.
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano