Revelan que Delcy Rodríguez solicitó reunión con Trump; crece el nerviosismo en el chavismo

WASHINGTON — El corresponsal del diario ABC en la Casa Blanca , David Alandete, reveló que la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez , solicitó formalmente una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en Washington, una gestión que tomó por sorpresa a figuras centrales del chavismo como Diosdado Cabello.

A través de un video difundido en redes sociales, Alandete explicó que el propio Trump confirmó la existencia de esa solicitud durante un encuentro con representantes de empresas petroleras. “Trump confirma que se está en el régimen pidiendo visitas y que se está preparando una reunión”, relató el periodista, al describir el intercambio con el mandatario estadounidense.

Sujeto a condiciones

Según el corresponsal, Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse con actores del régimen, al señalar que, como presidente, debe “verse con todo el mundo”, aunque aclaró que no viajará a Caracas. Cualquier eventual contacto, indicó, tendría lugar en la Casa Blanca y estaría sujeto a condiciones políticas, entre ellas el marco de sanciones vigentes contra el chavismo.

Sin embargo, el foco del mensaje presidencial giró hacia la oposición democrática venezolana. Trump anunció que recibirá en la Casa Blanca a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien mencionó como “la joven que ha ganado el Nobel”. “A María Corina Machado la voy a recibir aquí, va a venir a la Casa Blanca”, afirmó el mandatario, según el testimonio de Alandete.

El periodista indicó que Trump incluso puso un marco temporal al encuentro, al señalar que podría producirse “martes o miércoles”, una confirmación que no se conocía públicamente hasta ese momento.

Divisiones en el chavismo

Respecto a la solicitud de Delcy Rodríguez, Alandete aseguró que la gestión se realizó sin informar a otros dirigentes del régimen. “Esa solicitud se hizo a espaldas de otra gente del régimen, es decir, Diosdado Cabello y otros”, afirmó, lo que habría generado alarma interna una vez que la información fue publicada por ABC y difundida por la cadena COPE.

Tras la publicación, un ministro chavista salió a negar la existencia de la petición. Sin embargo, el corresponsal insistió en que Trump ratificó ante los periodistas que la solicitud fue presentada. “Trump nos ha confirmado que efectivamente se ha solicitado esa reunión”, recalcó.

El anuncio presidencial se produjo en un contexto de alta visibilidad, delante de representantes del sector petrolero y analistas presentes en la reunión, lo que reforzó el contraste entre la incertidumbre que rodea cualquier acercamiento del régimen chavista y la clara señal de respaldo político hacia la Nobel de la Paz.

La revelación expone, además, las tensiones internas dentro del chavismo y resalta que, para la Casa Blanca, la interlocución prioritaria sobre el futuro de Venezuela sigue pasando por el liderazgo democrático y no por figuras del régimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alandete/status/2009740066222915598&partner=&hide_thread=false Trump cambia el marco. Le pregunto por la solicitud de Delcy de venir. Lo confirma, que están planeado la reunión. Pero dice que aparte de eso lo que sabe seguro es que Maria Corina va a venir a la Casa Blanca y la va a recibir como, ojo, “alguien que viene a presentar sus… pic.twitter.com/kiFNLLxJsg — David Alandete (@alandete) January 9, 2026

FUENTE: Con información de Redes Sociales