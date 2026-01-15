Países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar a Irán

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

Arabia Saudita, Catar y Omán supuestamente disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump , de atacar al régiemn asesino de Irán en respuesta por la brutal represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves un alto cargo saudita.

La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático y dictatorial en el poder desde la revolución de 1979.

Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.

Más de 3.400 asesinados por el régimen iraní

Según el último balance de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas del régimen desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.

El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.

Según el alto cargo saudita, los tres países del Golfo llevaron a cabo "un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones", indicó hablando bajo condición de anonimato.

Pero demostrar buena voluntad con casi 3.500 muertos es algo bien difícil de digerir en materia de derechos humanos.

Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en el Golfo "tendría consecuencias" para las relaciones regionales de Teherán.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá "frente a cualquier amenaza extranjera", en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, y pidió "una condena internacional de cualquier injerencia extranjera".

Sin embargo, han sumado miles de muertes más a su extenso historial represivo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, que representa los intereses estadounidenses en Irán, afirmó que el jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, habló por teléfono el miércoles con el alto diplomático suizo Gabriel Luechinger.

Berna se ofreció a "contribuir a la distensión de la situación actual", indicó el ministerio.

Este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU también tiene prevista una reunión sobre Irán.

freno a las ejecuciones planeadas: 800 en total

Desde que empezaron las manifestaciones, el presidente estadounidense ha multiplicado las amenazas de intervención militar.

Sin embargo el miércoles dijo haber sido informado "por fuentes muy importantes" de que "las matanzas han terminado" y de que las ejecuciones previstas de manifestantes finalmente "no tendrán lugar".

"Lo observaremos y veremos qué ocurre después", añadió en referencia a una eventual acción militar.

La Casa Blanca señaló el jueves que Irán había suspendido 800 ejecuciones previstas para la víspera, en medio de las amenazas de Trump, pero matizó que "todas las opciones siguen sobre la mesa", si las autoridades iraníes matan a más manifestantes.

Tanto Estados Unidos como organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresaron su preocupación en particular por la situación de Erfan Soltani, un manifestante de 26 años que temían que fuera ejecutado.

Sin embargo, Irán negó el jueves que el manifestante haya sido condenado a muerte o pueda ser ejecutado.

Según el poder judicial iraní manos de la dictaura iraní, está acusado de atentar contra la seguridad nacional y de propaganda contra el sistema, unos cargos que no acarrean la pena capital.

"Si es declarado culpable, será condenado a una pena de prisión", indicó el poder judicial.

Por su parte, en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Araqchi declaró que "no habrá ejecuciones hoy ni mañana".

Trump reaccionó en su red social, Truth Social, donde afirmó: "esta es una buena noticia. ¡Con suerte, seguirá así!".

Una semana sin internet

Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.

Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas.

Según el ministro de Exteriores iraní, "reina la calma" en el país y las autoridades tienen el "control" de la situación.

Según dijo este jueves la organización especializada en ciberseguridad Netblocks, el bloqueo de internet impuesto en Irán por el régimen asesino dura ya una semana.

Pese al apagón, se filtraron nuevos videos del momento culmen de las protestas, con ubicaciones verificadas por AFP, en los que aparecen cuerpos alineados en la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán, mientras familiares desesperados buscaban a sus seres queridos.

FUENTE: Con información de AFP.