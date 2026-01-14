jueves 15  de  enero 2026
EEUU

Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

La medida había avanzado en una votación procesal la semana pasada después de que cinco senadores republicanos apoyaran la iniciativa demócrata, un revés para Trump

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.

@Southcom / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los republicanos en el Senado de Estados Unidos le propinaron el miércoles una derrota casi segura a una resolución sobre poderes de guerra que habría limitado la autoridad del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar en Venezuela.

La iniciativa exigía que Trump buscara la aprobación del Congreso antes de emprender nuevas acciones militares en Venezuela.

Lee además
Omar Estacio.
ANÁLISIS

¿De dónde sacan los esposos Maduro-Flores el dinero para pagar sus abogados?
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

La medida había avanzado en una votación procesal la semana pasada después de que cinco senadores republicanos apoyaran la iniciativa demócrata, un revés para Trump luego de ordenar el 3 de enero un operativo en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La votación fue interpretada como una "reprimenda" a la incursión estadounidense en suelo venezolano, que el presidente autorizó sin notificar a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado.

Trump criticó en las redes a los legisladores de su partido que apoyaron la votación y la Casa Blanca emprendió una agresiva campaña de cabildeo para hundir la resolución.

Maniobra procesal

Este miércoles, los republicanos del Senado emplearon una maniobra procesal y despojaron a la resolución de su estatus de "privilegiada", que habría permitido su aprobación por mayoría simple. Argumentaron que la norma no aplicaba porque no hay hostilidades en curso.

Eso hace que el éxito en cualquier votación final de aprobación sea casi imposible.

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, lo que significa que no hay suficientes demócratas para superar el nuevo umbral de 60 votos.

Dos de los cinco republicanos que respaldaron la resolución la semana pasada finalmente cambiaron de postura, informaron medios estadounidenses.

Según los reportes, recibieron garantías del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, de que no hay planes de desplegar tropas sobre el terreno y de que el Congreso sería debidamente consultado si eso cambiara.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

La captura de Maduro, un duro golpe para los servicios de inteligencia cubanos

Senado confirma a Sara Carter, expresentadora de FOX News, como "zar antidrogas"

Delcy Rodríguez no viaja a EEUU a reunirse con Trump por "pasaporte vencido", bromea su hermano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Te puede interesar

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Por Estefani Brito
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
EEUU

Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, es el presunto responsable en este incidente.
FLORIDA

Joven irrumpe en estación policial de Miami Beach y confiesa apuñalamiento al azar