miércoles 7  de  octubre 2026
MERCADOS

Precio del petróleo en EEUU sigue en descenso

El barril de petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, retrocedió 1,30% y cerró en 88,28 dólares

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

ANGELA WEISS/ AFP
Por Leonardo Morales

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves después de que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se declararan dispuestos a liberar más reservas estratégicas de petróleo, incluido diésel.

El barril de petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, retrocedió 1,30% y cerró en 88,28 dólares.

Lee además
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU
Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. 
EEUU

Trump crea la "Fuerza de la Superinteligencia" para coordinar el desarrollo de IA

Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, terminó con una caída del 0,38% hasta los 100,20 dólares.

Hasta ahora, se liberaron unos 325 millones de barriles de petróleo de los 400 millones que los 32 países de la AIE prometieron en marzo para compensar las perturbaciones del suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

El viernes, el G7 ya había anunciado "una liberación coordinada, a través de la AIE, de 100 millones de barriles, que comenzará inmediatamente".

Prima la especulación

"No hay nada nuevo: ellos [los países miembros] no añaden ningún barril que no se hubiera acordado ya a comienzos de año", dijo Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

"Sin embargo, este sigue siendo el principal factor que explica la caída de los precios", añadió.

La AIE subrayó que sus Estados miembros "también respaldaron que se dé prioridad a la liberación de reservas de diésel, en la medida de lo posible, ante las tensiones actuales", más pronunciadas que en el mercado del crudo.

Para Yawger, "por el momento parece que la mayor parte de los volúmenes [anunciados por la AIE] corresponderá a petróleo crudo y no a diésel".

Trump a la expectativa para tomar medidas

Si los precios no bajan lo suficiente antes de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump podría reconsiderar prohibir las exportaciones de diésel para reducir su precio en el mercado estadounidense, estimó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Una iniciativa de este tipo apuntaría a sostener el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses de cara a los comicios, pero dispararía los precios para los países importadores.

Los operadores también siguen de cerca la situación en Medio Oriente, donde "las amenazas persistentes pesan" sobre la oferta, según los analistas de ING.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO ya registró en octubre una decena de ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz o en la región.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

El G7 acuerda liberar 100 millones de barriles de petróleo de reservas europeas

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Te puede interesar

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

Por Leonardo Morales
Representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Industria y Seguridad ofrecieron detalles del operativo en Miami.
EEUU-CUBA

Federales investigan a empresas y personas por cargamentos de combustible destinados a Cuba

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.
VENEZUELA

¡Feliz cumpleaños, María Corina! el compromiso por la libertad sigue intacto