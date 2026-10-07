Precio del petróleo en EEUU sigue en descenso

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves después de que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se declararan dispuestos a liberar más reservas estratégicas de petróleo, incluido diésel.

El barril de petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, retrocedió 1,30% y cerró en 88,28 dólares.

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Por su parte, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, terminó con una caída del 0,38% hasta los 100,20 dólares.

Hasta ahora, se liberaron unos 325 millones de barriles de petróleo de los 400 millones que los 32 países de la AIE prometieron en marzo para compensar las perturbaciones del suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

El viernes, el G7 ya había anunciado "una liberación coordinada, a través de la AIE, de 100 millones de barriles, que comenzará inmediatamente".

Prima la especulación

"No hay nada nuevo: ellos [los países miembros] no añaden ningún barril que no se hubiera acordado ya a comienzos de año", dijo Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

"Sin embargo, este sigue siendo el principal factor que explica la caída de los precios", añadió.

La AIE subrayó que sus Estados miembros "también respaldaron que se dé prioridad a la liberación de reservas de diésel, en la medida de lo posible, ante las tensiones actuales", más pronunciadas que en el mercado del crudo.

Para Yawger, "por el momento parece que la mayor parte de los volúmenes [anunciados por la AIE] corresponderá a petróleo crudo y no a diésel".

Trump a la expectativa para tomar medidas

Si los precios no bajan lo suficiente antes de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump podría reconsiderar prohibir las exportaciones de diésel para reducir su precio en el mercado estadounidense, estimó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Una iniciativa de este tipo apuntaría a sostener el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses de cara a los comicios, pero dispararía los precios para los países importadores.

Los operadores también siguen de cerca la situación en Medio Oriente, donde "las amenazas persistentes pesan" sobre la oferta, según los analistas de ING.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO ya registró en octubre una decena de ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz o en la región.

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FUENTE: Con información de AFP.