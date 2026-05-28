jueves 28  de  mayo 2026
PETRÓLEO

Marco Rubio afirma que dinero de petróleo en Venezuela "por primera vez no es robado"

El secretario de Estado dijo que más de 10 millones de barriles de crudo venezolano han sido enviados a EEUU desde enero, en una reunión de gabinete

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que más de 10 millones de barriles de petróleo de Venezuela han sido entregados bajo control estadounidense para ser vendidos a precio de mercado, y que el dinero “por primera vez no está siendo robado”.

“Va a beneficiar a la gente venezolana”, aseguró.

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Rubio espera que las conversaciones que mantienen EEUU y Cuba desemboquen en "un buen resultado"

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Rubio abordó el estatus de la ejecución del plan de tres fases diseñado por el gobierno de Trump que contempla la estabilización, recuperación y transición para el país, luego del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Y aseguró que sigue en marcha.

“Venezuela continúa ese proceso de estabilización, recuperación y transición”, afirmó y se centró en la producción de petróleo, según informó en un video publicado en redes sobre la reunión del gabinete donde Rubio también expresó confianza en que las conversaciones entre Washington y La Habana den "buen resultado" para el pueblo cubano.

Dinero del petróleo para el pueblo

“Yo diría que desde el 3 de enero de este año, y creo que este número es correcto, más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano han sido entregados a los Estados Unidos”, expresó Rubio, uno de los diseñadores del plan.

El secretario de Estado explicó que desde esa fecha la industria petrolera que lidera la estatal PDVSA se encuentra en una reorganización y “está siendo profesionalizada por primera vez. Va a beneficiar a la gente venezolana”, según el reporte.

Luego de señalar que el petróleo venezolano se comercializa y vende a precios de mercado, recordó que los recursos obtenidos van a una cuenta monitoreada por el Departamento del Tesoro y por una empresa auditora, considerada una de las más grandes y prestigiosas del mundo.

“El dinero va a una cuenta en los Estados Unidos, controlada y monitoreada por el Tesoro, auditada por KPMG. Y es por primera vez que el dinero no está siendo robado. Va a beneficiar a la gente venezolana”, recalcó.

Más petroleras en Venezuela

Mientras el jefe de la diplomacia de EEUU remarcó el rumbo de Washington en la economía de Venezuela, desde este país la jefa encargada, Delcy Rodríguez, informó que más empresas petroleras llegarán en "las próximas semanas", como una muestra de apertura a la inversión extranjera privada.

"En las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela y ustedes, que son trabajadores de la Faja (Petrolífera del Orinoco), lo van a ver con sus ojos", dijo en un acto en el estado petrolero en el este del país, según una agencia oficial.

Rodríguez no detalló el nombre de las empresas ni cuándo tienen previsto llegar a Venezuela, pero aseguró que su país vive un “proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras”.

Sus declaraciones buscarían despejar dudas, luego de que grupos “colectivos” chavistas, cuyo mando se atribuye al ministro Diosdado Cabello, atacaron una protesta pacífica de extrabajadores de PDVSA en Caracas, el martes pasado.

FUENTE: Con información EFE, LaPatilla.com

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