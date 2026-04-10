viernes 10  de  abril 2026
MERCADOS

Precio del petróleo se mantiene por debajo de los $100

El crudo estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 1,33%, hasta los 96,57 dólares por barril, mientras que en europa, Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, descendió hasta los 95,20 dólares por barril

Un agente de la Bolsa de Wall Street.

Un agente de la Bolsa de Wall Street.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes, culminando una semana marcada por una caída tras el anuncio de un alto el fuego en Medio Oriente y ante conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El precio del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 1,33%, hasta los 96,57 dólares por barril, mientras que su equivalente internacional el Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó 0,75%, hasta los 95,20 dólares por barril.

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Al cierre de la semana anterior, el WTI había alcanzado 111,54 dólares y el Brent 109,03 dólares por barril.

Sin embargo, los precios se desplomaron el miércoles tras el anuncio de una tregua entre Teherán y Washington. No obstante, se mantienen lejos de sus niveles previos al conflicto.

"Incluso si esta tregua se mantiene y conduce a un cese de hostilidades más duradero, prevemos que los precios del petróleo caerán gradualmente", advirtió Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics.

"La cuestión central para el mercado petrolero es si se reanudará el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Por ahora, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir”, señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Irán jamás ha respetado acuerdos

La navegación sigue obstaculizada en esta estratégica vía marítima petrolera, que Irán ha prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, a pesar de que su reapertura fue una condición puesta por Estados Unidos para un alto el fuego.

Los inversores siguen de cerca la situación en Pakistán, donde están previstas para este fin de semana conversaciones entre estadounidenses e iraníes.

Sin embargo, un alto funcionario iraní exigió una tregua en Líbano y la descongelación de los activos de su país antes de cualquier negociación de paz con Estados Unidos, lo que genera dudas de una posible salida al conflicto.

La Casa Blanca prometió "negociaciones constructivas". Pero también pidió a Teherán que "no juegue con Estados Unidos.

El mercado espera con interés dos informes mensuales clave en los próximos días, uno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otro de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que podrían arrojar nueva luz sobre la inestabilidad en Medio Oriente.

FUENTE: Con información de AFP.

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