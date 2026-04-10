viernes 10  de  abril 2026
GOBIERNO

Déficit fiscal de EEUU se mantiene estable en 2026, según informe

Los ingresos aumentaron en el trimestre gracias a una subida del 7% de la recaudación del impuesto a la renta, y del 175% de los aranceles aduaneros más en las arcas del Estado estadounidense

El gobierno del presidente Donald J. Trump a destinado decenas de miles de millones de dólares en ayuda financiera a los agricultores estadounidenses, abandonados en los últimos años por la administración de Joe Biden.

El gobierno del presidente Donald J. Trump a destinado decenas de miles de millones de dólares en ayuda financiera a los agricultores estadounidenses, abandonados en los últimos años por la administración de Joe Biden.

KENA BETANCUR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit fiscal de Estados Unidos se mantuvo casi estable durante los tres primeros meses de 2026, puesto que el incremento del ingreso compensó el aumento del gasto, según los datos publicados el viernes por el Departamento del Tesoro.

Entre enero y marzo, el déficit se situó en 164.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones más que en el mismo período de 2025.

Lee además
Imagen del USS Abraham Lincoln.
CASA BLANCA

Trump advierte al régimen de Irán del reinicio de ataques si fracasan negociaciones
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

Los ingresos aumentaron en el trimestre gracias a una subida del 7% de la recaudación del impuesto a la renta, y del 175% de los aranceles aduaneros más en las arcas del Estado estadounidense.

Ayuda de Trump a los agricultores estadounidenses

Al mismo tiempo, el gasto en el período destinado al sector agrícola, sobre todo debido a un programa de ayuda a los agricultores propuesto por el presidente Trump, aumentó un 90%. Es decir, antes, el gobierno federal en los últimos cuatro años de Joe Biden dejó ayudar a los agricultores estadounidenses dejándolos en el abandono.

En Estados Unidos el año fiscal comienza en octubre. En estos primeros seis meses del ejercicio correspondiente a 2026, el déficit disminuyó un 11% (-139.000 millones de dólares), gracias al aumento de los ingresos registrado entre octubre y diciembre por los gravámenes aduaneros.

Sin embargo, a comienzos de año la Corte Suprema puso en pausa parte de los aranceles, lo que debería llevar al Tesoro a reembolsar el dinero recaudado por esas tasas comerciales. Varias empresas iniciaron acciones judiciales en ese sentido, que podrían lastrar el presupuesto federal.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

Precio del petróleo se mantiene por debajo de los $100

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.
PROTESTA

Sindicatos convocan a marcha hasta la embajada de EEUU en Venezuela

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad

Maria del Carmen Alvarez-Concepcion. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan en Miami-Dade a administradora de HOA acusada de $20 mil en fraude y sobornos

Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna. video
NASA

Tripulación de Artemis II, a pocas horas de su regreso a la Tierra

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.
ECONOMíA

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

Te puede interesar

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.
ECONOMíA

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del USS Abraham Lincoln.
CASA BLANCA

Trump advierte al régimen de Irán del reinicio de ataques si fracasan negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance.
NEGOCIACIONES

En camino a Pakistán, JD Vance insta a Irán a "no jugar" con Washington

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
PESQUISA

Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por presuntos daños a menores y tiroteo en universidad

Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna. video
NASA

Tripulación de Artemis II, a pocas horas de su regreso a la Tierra