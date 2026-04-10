Déficit fiscal de EEUU se mantiene estable en 2026, según informe

El gobierno del presidente Donald J. Trump a destinado decenas de miles de millones de dólares en ayuda financiera a los agricultores estadounidenses, abandonados en los últimos años por la administración de Joe Biden.

El déficit fiscal de Estados Unidos se mantuvo casi estable durante los tres primeros meses de 2026, puesto que el incremento del ingreso compensó el aumento del gasto, según los datos publicados el viernes por el Departamento del Tesoro.

Entre enero y marzo, el déficit se situó en 164.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones más que en el mismo período de 2025.

Los ingresos aumentaron en el trimestre gracias a una subida del 7% de la recaudación del impuesto a la renta, y del 175% de los aranceles aduaneros más en las arcas del Estado estadounidense.

Ayuda de Trump a los agricultores estadounidenses

Al mismo tiempo, el gasto en el período destinado al sector agrícola, sobre todo debido a un programa de ayuda a los agricultores propuesto por el presidente Trump, aumentó un 90%. Es decir, antes, el gobierno federal en los últimos cuatro años de Joe Biden dejó ayudar a los agricultores estadounidenses dejándolos en el abandono.

En Estados Unidos el año fiscal comienza en octubre. En estos primeros seis meses del ejercicio correspondiente a 2026, el déficit disminuyó un 11% (-139.000 millones de dólares), gracias al aumento de los ingresos registrado entre octubre y diciembre por los gravámenes aduaneros.

Sin embargo, a comienzos de año la Corte Suprema puso en pausa parte de los aranceles, lo que debería llevar al Tesoro a reembolsar el dinero recaudado por esas tasas comerciales. Varias empresas iniciaron acciones judiciales en ese sentido, que podrían lastrar el presupuesto federal.

FUENTE: Con información con AFP.