Precios del petróleo aumentan de forma leve con monitoreo de crisis en Irán

Los precios del petróleo se recuperaron ligeramente este viernes tras la caída del día anterior, con los operadores siguiendo de cerca la evolución de la situación en Irán , un importante productor mundial de crudo.

Ahogada por una violenta represión que dejó miles de muertos, según expertos y ONG, la ola de protestas en Irán, iniciada a fines de diciembre, parece haber perdido impulso en los últimos días.

Lo que sucede en el país asiático es "el factor determinante de los precios en el mercado petrolero", afirmó Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

El precio del crudo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó un 0,42%, y cerró en los 59,44 dólares por barril.

Por su parte, el Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, subió un 0,58% el viernes, hasta los 64,13 dólares por barril.

"Tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense (Donald) Trump, el riesgo de una intervención (inmediata) estadounidense se ha revisado a la baja", dijo Lambrecht.

Trump agradeció este viernes a Teherán por haber cancelado "todos los ahorcamientos previstos" de manifestantes.

"Sin embargo, persiste el riesgo de una escalada de la situación", señaló Lambrecht, lo que impide una caída excesiva de los precios.

Dado que el crudo iraní está sujeto a sanciones, "las interrupciones en el suministro iraní no tienen un impacto directo en los índices de referencia mundiales", según analistas de Oxford Economics.

Pero una pérdida significativa de barriles iraníes, sostienen, no puede compensarse indefinidamente en el mercado paralelo e "incrementaría la demanda" en el mercado tradicional, e impulsaría los precios al alza.

En cuanto a la oferta, la producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) cayó en diciembre a 42,83 millones de barriles diarios, lo que moderó en cierta medida las expectativas de sobreoferta.

FUENTE: con información de AFP.