domingo 22  de  marzo 2026
ACUERDOS

Zelenski, tras reuniones en EEUU, cree posible un nuevo intercambio de prisioneros

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que de lograrse este intercambio sería una buena noticia y confirmación de que la diplomacia funciona

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que el levantamiento de las sanciones a Rusia da una sensación de impunidad, (AFP)

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que el levantamiento de las sanciones a Rusia da una "sensación de impunidad", (AFP)

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLIN. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.

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El objetivo era reiterar a EEUU el compromiso ucraniano con las negociaciones de paz y buscar una fecha para una nueva reunión trilateral con Rusia, ya que la última se celebró a mediados de febrero en Ginebra y la otra que estaba prevista para marzo fue aplazada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

"Es comprensible que la atención de la parte estadounidense esté centrada en este momento principalmente en la situación en torno a Irán y en esa región, pero también es necesario poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania", señaló Zelenski en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo. "Es comprensible que la atención de la parte estadounidense esté centrada en este momento principalmente en la situación en torno a Irán y en esa región, pero también es necesario poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania", señaló Zelenski en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo.

"Es importante que el agresor no reciba ninguna recompensa por esta guerra. Y es importante que no nos veamos obligados a volver a la guerra en unos meses o años; es decir, que las garantías de seguridad para Ucrania y para toda Europa sean suficientes para una paz duradera y fiable", recalcó.

Zelenski dijo horas antes este mismo domingo que el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses al crudo ruso dan al Kremlin "una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra".

En Miami el equipo de Zelenski quería averiguar además si Rusia quiere seguir negociando un eventual alto el fuego, aunque afirmó que de momento no es el caso.

"En general, la situación sigue siendo bastante clara: (el presidente ruso, Vladímir) Putin no quiere terminar la guerra. Pero lo principal es lo que desea el mundo. Todos juntos debemos hacer todo lo posible, y seguiremos haciéndolo, para poner fin a esta guerra", subrayó el mandatario ucraniano. "En general, la situación sigue siendo bastante clara: (el presidente ruso, Vladímir) Putin no quiere terminar la guerra. Pero lo principal es lo que desea el mundo. Todos juntos debemos hacer todo lo posible, y seguiremos haciéndolo, para poner fin a esta guerra", subrayó el mandatario ucraniano.

Witkoff señaló la víspera tras dos reuniones por la tarde y noche con el equipo negociador ucraniano que éstas fueron constructivas y se centraron en reducir y resolver los puntos pendientes para acercarse a un acuerdo de paz integral.

Ucrania y Rusia siguen lejos de acercar posturas, sobre todo en la cuestión territorial, ya que el Kremlin exige la entrega completa de Donetsk y Lugansk, y tampoco se ponen de acuerdo sobre el control futuro de la ocupada central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, entre otros puntos.

FUENTE: Con información de EFE

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