El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.

Tras una larga batalla legal, TikTok ha creado una empresa de propiedad mayoritariamente estadounidense para administrar su negocio en Estados Unidos , evitando así dejar de estar disponible en el país.

Aún no está claro si los 200 millones de usuarios en Estados Unidos notarán alguna diferencia en su experiencia online.

EN BUSCA DE ACUERDO Termina primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU

Los cambios

Tras el acuerdo, los usuarios no necesitan descargar una nueva aplicación. Solo se les pide que acepten los nuevos términos de servicio sobre "información de ubicación" y uso de datos

En el centro del drama de la propiedad se encuentra el algoritmo de TikTok, que los legisladores estadounidenses temían que pudiera ser utilizado como arma por el gobierno chino para obtener datos o hacer propaganda.

Los nuevos propietarios han prometido "reeducar" el cerebro de la aplicación, pero aún se desconoce cómo afectará esto a la experiencia de los seguidores.

TikTok insiste en que los estadounidenses mantendrán una "experiencia global de TikTok", lo que significa que los creadores estadounidenses podrán seguir siendo vistos a nivel internacional.

Sin embargo, el algoritmo exclusivo para Estados Unidos plantea interrogantes. "Aún quedan preguntas sobre cómo interactuará esta nueva entidad con otras versiones de TikTok a nivel mundial", afirmó Jennifer Huddleston, del Instituto CATO de Washington.

¿Qué significa para TikTok?

Uno de los principales inversores de la nueva empresa gestora de TikTok es Larry Ellison, quien financia la reciente adquisición de Paramount por parte de su hijo David y la guerra de ofertas para hacerse con Warner Bros, lo que podría otorgar a la familia un alto poder mediático.

Pero en realidad esto sólo le preocupa a los grandes medios de la izquierda radical que ven en peligro su monopolio de manipulación de informaciones en los últimos 15 años y el juego político que le hacen los medios parcializados a las plataformas "progresistas" o de ultraizquierda.

Los creadores de contenido están muy atentos, ya que su popularidad e ingresos dependen del funcionamiento del algoritmo. Algunos ya han migrado a otras plataformas, frustrados o preocupados por la agitación política que generó esta operación.

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, el futuro de TikTok en Estados Unidos parecía sombrío.

La aplicación incluso dejó de estar activa brevemente en su mayor mercado después de agotar todas las opciones legales.

"TikTok sigue siendo popular en Estados Unidos, pero se enfrenta a más competencia que nunca, especialmente por parte de Instagram Reels", afirma Minda Smiley, analista de Emarketer.

El algoritmo que conquistó el mundo hace cinco años ya no es único. Instagram Reels y YouTube Shorts ofrecen ahora experiencias similares, manteniendo el interés y atrayendo a anunciantes.

La seguridad nacional

Según Emarketer, aunque TikTok sigue siendo líder en tiempo de uso por persona en Estados Unidos, esa ventaja va en descenso, "lo que indica que la aplicación está luchando por mantener a los usuarios enganchados como lo hacía antes".

La creación de esta compañía con mayoría de capital estadounidense parece haber satisfecho a la administración Trump, pero aún está por verse si los legisladores que aprobaron la ley para prohibir TikTok en Estados Unidos piensan igual, advirtió Andrew Selepak, profesor de medios de comunicación de la Universidad de Florida.

ByteDance, la matriz de TikTok, ahora posee poco menos del 20% de la empresa, y el resto se distribuye entre varias firmas, principalmente estadounidenses.

John Moolenaar, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se ha comprometido a supervisar exhaustivamente el acuerdo.

TikTok afirma que funciones clave del servicio de la red social en Estados Unidos como el comercio electrónico y el marketing seguirán vinculadas a la entidad global, lo que podría ser problemático.

FUENTE: Con información de AFP.