viernes 23  de  enero 2026
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Tras el acuerdo, los usuarios no necesitan descargar una nueva aplicación. Solo se les pide que acepten los nuevos términos de servicio sobre "información de ubicación" y uso de datos

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.

OLIVIER DOULIERY / AFP

Tras una larga batalla legal, TikTok ha creado una empresa de propiedad mayoritariamente estadounidense para administrar su negocio en Estados Unidos, evitando así dejar de estar disponible en el país.

Aún no está claro si los 200 millones de usuarios en Estados Unidos notarán alguna diferencia en su experiencia online.

Lee además
La tormenta invernal avanza desde California hasta el resto del territorio continental de Estados Unidos.
ALERTA

Megatormenta de nieve y hielo amenaza a gran parte de EEUU
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 
EN BUSCA DE ACUERDO

Termina primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU

Los cambios

Tras el acuerdo, los usuarios no necesitan descargar una nueva aplicación. Solo se les pide que acepten los nuevos términos de servicio sobre "información de ubicación" y uso de datos

En el centro del drama de la propiedad se encuentra el algoritmo de TikTok, que los legisladores estadounidenses temían que pudiera ser utilizado como arma por el gobierno chino para obtener datos o hacer propaganda.

Los nuevos propietarios han prometido "reeducar" el cerebro de la aplicación, pero aún se desconoce cómo afectará esto a la experiencia de los seguidores.

TikTok insiste en que los estadounidenses mantendrán una "experiencia global de TikTok", lo que significa que los creadores estadounidenses podrán seguir siendo vistos a nivel internacional.

Sin embargo, el algoritmo exclusivo para Estados Unidos plantea interrogantes. "Aún quedan preguntas sobre cómo interactuará esta nueva entidad con otras versiones de TikTok a nivel mundial", afirmó Jennifer Huddleston, del Instituto CATO de Washington.

¿Qué significa para TikTok?

Uno de los principales inversores de la nueva empresa gestora de TikTok es Larry Ellison, quien financia la reciente adquisición de Paramount por parte de su hijo David y la guerra de ofertas para hacerse con Warner Bros, lo que podría otorgar a la familia un alto poder mediático.

Pero en realidad esto sólo le preocupa a los grandes medios de la izquierda radical que ven en peligro su monopolio de manipulación de informaciones en los últimos 15 años y el juego político que le hacen los medios parcializados a las plataformas "progresistas" o de ultraizquierda.

Los creadores de contenido están muy atentos, ya que su popularidad e ingresos dependen del funcionamiento del algoritmo. Algunos ya han migrado a otras plataformas, frustrados o preocupados por la agitación política que generó esta operación.

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, el futuro de TikTok en Estados Unidos parecía sombrío.

La aplicación incluso dejó de estar activa brevemente en su mayor mercado después de agotar todas las opciones legales.

"TikTok sigue siendo popular en Estados Unidos, pero se enfrenta a más competencia que nunca, especialmente por parte de Instagram Reels", afirma Minda Smiley, analista de Emarketer.

El algoritmo que conquistó el mundo hace cinco años ya no es único. Instagram Reels y YouTube Shorts ofrecen ahora experiencias similares, manteniendo el interés y atrayendo a anunciantes.

La seguridad nacional

Según Emarketer, aunque TikTok sigue siendo líder en tiempo de uso por persona en Estados Unidos, esa ventaja va en descenso, "lo que indica que la aplicación está luchando por mantener a los usuarios enganchados como lo hacía antes".

La creación de esta compañía con mayoría de capital estadounidense parece haber satisfecho a la administración Trump, pero aún está por verse si los legisladores que aprobaron la ley para prohibir TikTok en Estados Unidos piensan igual, advirtió Andrew Selepak, profesor de medios de comunicación de la Universidad de Florida.

ByteDance, la matriz de TikTok, ahora posee poco menos del 20% de la empresa, y el resto se distribuye entre varias firmas, principalmente estadounidenses.

John Moolenaar, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se ha comprometido a supervisar exhaustivamente el acuerdo.

TikTok afirma que funciones clave del servicio de la red social en Estados Unidos como el comercio electrónico y el marketing seguirán vinculadas a la entidad global, lo que podría ser problemático.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán

Arrancan las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Te puede interesar

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Imagen referencial de patrullas de policía.
PERSECUCIÓN POLICIAL

Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán