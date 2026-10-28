Wall Street a la espera de informe de la Reserva Federal

Wall Street abrió con una leve subida el miércoles, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y a la espera de los resultados de los gigantes Alphabet (Google) y Microsoft tras el cierre.

En los primeros intercambios, el Dow Jones avanzaba un 0,03%, el índice Nasdaq ganaba un 0,24% y el índice ampliado S&P 500 progresaba un 0,18%.

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La Bolsa de Nueva York cerró en verde el martes impulsada por una ola de compras a bajos precios en el sector de la inteligencia artificial (IA), en vísperas de la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El tecnológico Nasdaq subió un 1,18% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,60%, mientras el Dow Jones cerró casi en plano (+0,03%).

"La caza de ofertas está en marcha, (...) impulsada por los valores vinculados a la IA, en particular los semiconductores y los gigantes tecnológicos", explica a la AFP Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

Nvidia, Amazon y Apple

Estos mismos valores habían registrado fuertes pérdidas la semana pasada, lastrados por temores en torno a las inversiones masivas para desarrollar la IA.

El gigante Nvidia ganó un 0,90% el martes, Amazon avanzó un 1,61% y Apple, un 0,93%. Broadcom se disparó un 4%.

En este contexto de turbulencias, los resultados de Alphabet y Microsoft el miércoles, y luego los de Amazon el jueves, serán observados con especial atención.

En paralelo, los inversores esperan la decisión del Banco Central estadounidense el miércoles.

"El mercado parte del principio (...) de que la Fed, por la razón que sea, probablemente no estará inclinada a subir sus tasas ante la cercanía de las elecciones" de mitad de mandato del 3 de noviembre, estima O'Hare.

Sin embargo, los analistas apuestan por un nuevo endurecimiento antes de finales de año mientras la inflación persiste, alimentada por el encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Medio.

Los operadores esperan también que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, conocido por su discreción, ofrezca más pistas sobre el futuro de la política monetaria en una conferencia de prensa

FUENTE: Coon información de AFP.