Secretario del Tesoro: El modelo de China perjudica "a todo el mundo"

"Es un modelo insostenible que no solo está perjudicando a China sino a todo el mundo", expresó Bessent en un discurso en Washington en el que subrayó las preocupaciones de Washington sobre los desequilibrios comerciales, que el presidente Donald Trump quiere corregir a través de aranceles.

Pero Bessent sostuvo que "Estados Unidos Primero (el eslogan de Trump) no significa Estados Unidos solo".

Insistió en que las acciones de la administración Trump son un llamado a la "colaboración más profunda y el respeto mutuo entre socios comerciales" aunque apuntan a "decisiones políticas intencionales" de otros países que han debilitado la industria estadounidense y han puesto su seguridad "en riesgo."

"Este status quo de desequilibrios grandes y persistentes no es sostenible", dijo Bessent. "No es sostenible para Estados Unidos, y en última instancia, no es sostenible para otras economías".

Por la estabilidad económica

En el mismo discurso en un foro del Instituto de Finanzas Internacionales al margen de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), Bessent también afirmó que ambas instituciones necesitan ser "aptas" para su propósito, al considerar que se han desviado de sus misiones iniciales.

El FMI "no tiene obligación de prestar a los países que no logran implementar reformas", sostuvo Bessent.

"La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no cuánto dinero presta la institución", señaló.

Agregó que el BM tampoco debería "esperar más cheques en blanco para un marketing vacío centrado en palabras de moda acompañado de compromisos blandos con las reformas".

Estados Unidos es el principal accionista del FMI y lidera el BM.

