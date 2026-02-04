miércoles 4  de  febrero 2026
Sector privado crea 22.000 empleos en enero, según encuestadora

Los sectores de educación y servicios de salud tuvieron un crecimiento en el número de empleos, pero la manufactura perdió 8.000 puestos, la mayoría relacionados con reformas en la industria tecnológica

El regreso de la manufactura a Estados Unidos es una prioridad nacional.

AP/Sean Rayford

AP/Sean Rayford
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sector privado en Estados Unidos creó en enero menos empleos de lo esperado por algunos analistas, en particular en el sector manufacturero, pero representa una cuota estable, según la encuesta ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

El mes pasado, las empresas privadas crearon 22.000 empleos, por debajo de los 45.000 que esperaban los analistas, que es un pronóstico relativo y subjetivo.

Los sectores de educación y servicios de salud tuvieron un crecimiento en el número de empleos, pero la manufactura perdió 8.000 puestos, la mayoría relacionados con reformas en la industria tecnológica.

El reporte indica que el sector industrial "ha perdido puestos todos los meses desde marzo de 2024".

"La creación de empleo retrocedió en 2025, con los empleadores del sector privado añadiendo 398.000 puestos, frente a 771.000 en 2024", dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Agregó que hubo una "desaceleración continua en la creación de empleo durante los últimos tres años", pese a que el crecimiento salarial se ha mantenido estable.

El gobierno tiene previsto publicar los datos oficiales sobre el mercado laboral el viernes, pero podría retrasarse debido al cierre temporal que sufrió.

FUENTE: Con información de AFP.

