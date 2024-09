Silvana Montenegro habla sobre su carrera en JPMorganChase, comunidad y el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana es una maravillosa oportunidad para celebrar nuestros logros colectivos y reconocer los retos que hemos superado como comunidad, proporcionando una visión integral de quiénes somos como comunidad. Los hispanos y latinos somos una poderosa fuerza socioeconómica dentro de nuestra sociedad global, rica en tradiciones culturales, contribuciones históricas e impacto económico. Los datos cuentan una poderosa historia: nuestra comunidad representa casi 1 de cada 4 empresas, casi el 20% de la población nacional y es uno de los grupos demográficos más jóvenes del país. Estamos hablando de una importante oportunidad de negocio, mientras reconocemos las adversidades que esta comunidad ha enfrentado y sigue enfrentando. Por eso, nos empeñamos en ayudar a empleados, estudiantes, empresarios y comunidades a tener igualdad de oportunidades para crecer y tener éxito. Nuestras contribuciones en todas las industrias merecen reconocimiento durante todo el año, y estamos comprometidos a equipar a más hispanos y latinos con las herramientas y vías para seguir liderando y contribuyendo a nuestro crecimiento económico general. Aunque este mes se trata de celebrar a los hispanos y latinos, no olvidemos que necesitamos elevar a todas las comunidades. Cuando aprendemos unos de otros y nos conectamos a través de nuestras similitudes y diferencias, todos nos beneficiamos.

¿Nos puede contar más sobre Advancing Hispanics & Latinos de JPMorganChase y cuáles son sus objetivos para el año?

Advancing Hispanics & Latinos se enfoca en facilitar oportunidades a hispanos y latinos tanto dentro como fuera de la firma. En colaboración con participantes internos y socios externos, nuestro trabajo está diseñado para crear iniciativas significativas que promueven el éxito de nuestras comunidades y ayudan a crear una base económica más fuerte para todos. Por ejemplo, este año dimos la bienvenida al tercer grupo de estudiantes universitarios de segundo año para ser parte de los programas de becas de Advancing Black Pathways y Advancing Hispanics & Latinos Fellowship Program – un programa de pasantías de cinco semanas, pagado y a tiempo completo que proporciona a los estudiantes experiencia práctica en la industria financiera y les ayuda a construir su camino hacia futuras oportunidades. Además, a través de nuestra colaboración con Latino Business Action Network (LBAN, por sus siglas en inglés), estamos ofreciendo programas para emprendedores que incluyen talleres y recursos para ayudarlos a hacer crecer sus empresas, así como nuestro apoyo al primer Acelerador de Negocios Emergentes de LBAN, un programa diseñado para ayudar a 40 fundadores de empresas de propiedad mayoritariamente latina con educación, herramientas y recursos esenciales para expandirse. Aunque los negocios de propiedad latina están en aumento, menos del 2% de los fondos de capital de riesgo se invierten en fundadores latinos.

¿Cuáles son sus 3 principales consejos para profesionales en ascenso?

Nuestro éxito depende en gran medida de nuestra capacidad para mantenernos curiosos, adaptables y auténticos. En un panorama profesional en constante evolución, mantenerse actualizado con las últimas tendencias y continuar invirtiendo en nuestro aprendizaje es crucial en todos los campos. Aceptar nuevas situaciones, diferentes culturas y orígenes, así como enfrentar los desafíos con una mente abierta, son aspectos críticos para el liderazgo. Esto demuestra la resiliencia y capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Más aun, mantenerse fiel a uno mismo, a sus valores y raíces, es esencial para interactuar auténticamente. Cuando se es genuino, se puede invertir más tiempo y energía en el trabajo, en lugar de dedicar esfuerzo en cumplir con expectativas externas. La autenticidad no solo se alinea directamente con un alto rendimiento, también mejora la satisfacción personal y fomenta la confianza y el respeto de los demás.

¿Cómo está celebrando JPMorganChase el Mes de la Herencia Hispana este año?

Estamos orgullosos de celebrar las significativas y crecientes contribuciones de los hispanos y latinos durante todo el año. Hemos organizamos una serie de eventos para conmemorar el mes que incluyen sesiones de apoyo al crecimiento profesional y oportunidades de voluntariado para que nuestros empleados participen con comunidades locales y globales. Además, compartiremos historias inspiradoras de ejecutivos, clientes y líderes comunitarios hispanos y latinos que están teniendo un impacto significativo en todo el mundo. Espero celebrar este mes con todos y continuar nuestros esfuerzos para celebrar nuestro impacto colectivo durante todo el año.

