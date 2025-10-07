¿Por qué algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos en octubre?

MIAMI.- Una peculiaridad en el calendario de otoño hará que algunos beneficiarios del Seguro Social reciban dos pagos en octubre, aunque no se trata de dinero adicional.

La Administración del Seguro Social (SSA) explicó que el doble desembolso corresponde a los pagos del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), que ofrece ayuda económica mensual a adultos mayores de bajos ingresos y a personas con discapacidad, distinto de las prestaciones de jubilación regulares.

Por norma, la SSA paga el SSI el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en un fin de semana o feriado federal, la agencia adelanta el depósito al último día hábil del mes anterior, para evitar retrasos en los gastos básicos de los beneficiarios.

Debido a la forma en que cae el calendario en 2025, este mes se emitieron dos depósitos: el 1 de octubre, correspondiente a ese mes, y el 31 de octubre, que cubrirá los beneficios de noviembre.

Adiós a los cheques en papel

Los pagos se realizan principalmente mediante depósito directo o tarjetas Direct Express, luego de que la SSA eliminara los cheques en papel a finales de septiembre, en cumplimiento de una orden de la administración de Donald Trump que obliga a que todos los pagos federales se realicen de forma electrónica.

En septiembre, más de 68 millones de estadounidenses recibieron algún tipo de prestación del Seguro Social. De ellos, unos 390,000 beneficiarios (0,6%) todavía dependían de cheques en papel, según datos de la SSA.

La agencia recordó que quienes aún no se han inscrito en el sistema digital pueden hacerlo a través de la plataforma My Social Security, por teléfono o directamente en su institución financiera.

FUENTE: Con información de Fox News