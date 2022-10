Sondeo: Disgusto entre gran mayoría por situación del país

Muchos analistas coinciden en que es muy probable que los republicanos retomen el control del Congreso por amplia mayoría, tras el pésimo trabajo de la administración de Joe Biden y las consecuencias de sus políticas contra el futuro de la nación.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación económica y política del país.

A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante, mientras que el 71% considera que estos comicios definen el futuro de la nación.

Gran parte de los indicadores económicos de Estados Unidos se encuentran en números rojos con un notable freno del consumo, la caída de las ventas en el sector automotriz y en el sector inmobiliario ha sido de 8 mes consecutivos y 2 meses en la industria vehicular, respectivamente. Los inversionistas se muestran escepticos respecto a una recuperación económica en el 2023, lo que ha llevado a Wall Street a tener uno de sus peores años.

Administración Biden dilapida el dinero de los estadounidenses

El gobierno de Biden ha destinado decenas de miles de millones de dólares a su política internacional y a costear la guerra en Ucrania en medio de la recesión provocada por la actual administración. Sólo en Ucrania el desembolso de los contribuyentes estadounidenses supera los 70.000 millones de dólares.

Dado que la inflación no cede como esperaban los expertos, es muy probable que la Reserva Federal acuda al 1% en su alza de intereses de noviembre, por encima de las tres últimas consecutivas de 0.75%.

Desde las elecciones intermedias de 2018, la población se encuentra mucho más inconforme sobre la situación del país y los derechos individuales.

El 70% reveló su gran descontento con la plataforma económica de Biden que ha conducido a la peor inflación en los últimos 50 años (9,1% en junio y 8,2% actual) y tiene la economía del país en una alarmante recesión, que podría agudizarse en los próximos meses. Las cifras distan del 48% en octubre de hace cuatro años, según la encuentra de AP.

Los republicanos e incluso, algunos legisladores demócratas, están intensamente opuestos a la fallida gestión del presidente Joe Biden. El sondeo reveló también que los demócratas se encuentran [bastante inquietos] respecto al rumbo del país.

El 58% de los encuestados dice estar insatisfechos con el estado de los derechos y libertades individuales, comparado con 42% en 2018. Entre los demócratas, específicamente, la mitad se declara desilucionada.

Los votantes decididos a un cambio

La encuesta indica cómo los comicios de este año se realizan en un ambiente singular, en que los votantes están frustrados y asfixiados por la situación económica y política en EEUU, pero a la vez están decididos a participar y tratar de cambiarla. Ello podría llevar a una nutrida concurrencia a las urnas.

La mayoría de los votantes, tanto republicanos como demócratas, afirma que las elecciones tendrán un impacto significativo en la situación económica nacional.

La encuesta AP-NORC a 961 adultos y se realizó entre el 6 y 10 de octubre usando una muestra AmeriSpeak, representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 4,1 puntos porcentuales.

