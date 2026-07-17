viernes 17  de  julio 2026
LA BOLSA

Wall Street abre a la baja por pérdidas en sector de la tecnología

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,07%, el índice Nasdaq, que agrupa a las grandes empresas de tecnología, retrocedía un 1,81% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 1,14%

Sesión en la Bolsa de Wall Street.

Sesión en la Bolsa de Wall Street.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió con una marcada caída el viernes, arrastrada por pérdidas del sector de los semiconductores, cuyo peso dentro de la industria tecnológica llevó a los principales índices a terreno negativo.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,07%, el índice Nasdaq, que agrupa a las grandes empresas de tecnología, retrocedía un 1,81% y el índice ampliado S&P 500 perdía un 1,14%.

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La Bolsa de Nueva York cerró en negativo este jueves, lastrada por un descenso en el sector de los semiconductores ante el regreso de las preocupaciones sobre la valoración y rentabilidad de las inversiones en la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones perdió 0,20%, el índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, retrocedió 1,47% y el índice amplio S&P 500 cayó 0,51%.

"Los buenos resultados trimestrales de TSMC no logran reavivar el entusiasmo de los fabricantes de chips; los mercados siguen preocupados por las valorizaciones y las perspectivas de distribución de dividendos", comenta José Torres, de Interactive Brokers.

Sin embargo, el mayor fabricante mundial de semiconductores anunció un alza interanual del 77% en su beneficio neto del segundo trimestre con unos 21.900 millones de dólares, más de lo que esperaban los analistas.

El grupo taiwanés también prevé un crecimiento del 40% de su facturación en el conjunto del año y una nueva inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos para fábricas.

"La pregunta que todo el mundo se hace (...) es si habrá un retorno de la inversión por todos estos gastos", advierte Paul Meeks, del gabinete Freedom Capital Markets.

"El mercado está dominado por el sector tecnológico, y este último está bajo la influencia de quienes invierten en infraestructuras de IA", dijo Meeks al explicar que las dudas son suficientes para lastrar al conjunto de la plaza estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.

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