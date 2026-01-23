Termina primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los negociadores de Ucrania , Rusia y Estados Unidos cerraron este viernes en Abu Dabi la primera sesión de conversaciones de paz, anunció la presidencia ucraniana.

"Las negociaciones han terminado por hoy", señaló la presidencia de Ucrania en un mensaje a periodistas sin dar detalles. Esta previsto que sigan el sábado.

Por su parte, el negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló en X que la reunión "se centró en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y en la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".

Estas conversaciones marcan las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a cuatro años de guerra.

Uno de los puntos conflictivos es el destino de los territorios del este de Ucrania, ya que Rusia exige que Kiev retire sus fuerzas de la región del Dombás.

La reunión en Abu Dabi se produce un día después de dos encuentros de alto nivel para discutir una salida al conflicto.

En Davos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Posteriormente, en Moscú, el presidente Vladimir Putin mantuvo un encuentro con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

FUENTE: Con información de AFP.