martes 6  de  enero 2026
NARCOTRÁFICO

Fiscal de EEUU advierte a Diosdado Cabello y al hijo de Maduro que también tienen acusación formal

Pam Bondi no descartó nuevas acciones en Venezuela porque “otras personas están acusadas”, dijo en referencia al ministro chavista y Nicolás Maduro Guerra

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La fiscal general, Pam Bondi, advirtió al ministro del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado por EEUU, que sobre ellos también tienen cargos formales por varios hechos contra la seguridad de Estados Unidos, como la que mantiene al jefe del régimen y su esposa en una cárcel en el país.

“El hijo de Nicolás Maduro está acusado. (Diosdado) Cabello está acusado. Otras personas están acusadas”, remarcó al basarse en el documento de cargos o “indicment” que los señala y que presentó ante el tribunal federal en Nueva York.

En declaraciones a una cadena de televisión estadounidense, Bondi abordó la acusación penal contra Maduro y su esposa Cilia Flores, por graves cargos, y por lo cual ambos fueron extraídos de las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Venezuela, en una operación militar que calificó de “impecable”, para presentarlos ante la justicia de EEUU, por orden del presidente Donald Trump.

Cargos contra Maduro y Flores

Tras alegar que el arresto de la pareja estuvo dentro de las facultades legales del presidente, la fiscal general se refirió primero a los cargos contra Maduro y Flores.

“Maduro y su esposa están acusados de dirigir los asesinatos, secuestros y agresiones de cualquiera que se interpusiera en su camino, y también de cualquiera que intentara detener su negocio de drogas”, dijo al precisar que es por los momentos solo es una acusación formal.

“También se les acusa de introducir toneladas de drogas en este país. Nicolás Maduro está acusado de introducir cientos y cientos de toneladas de cocaína en nuestro país, y se le acusa de colaborar no solo con el Tren de Aragua (TDA), sino también con (el Cartel de) Sinaloa, todos los carteles de México, Colombia y Venezuela”.

Precisó que no se trata solamente de drogas.

“Lo que sabemos es que este monstruo liberó a innumerables acusados, desde prisiones y manicomios, en nuestro país, y el presidente ha salvado innumerables vidas y protegido a los estadounidenses de los miembros del Tren de Aragua que Maduro dejó entrar en nuestro país”, afirmó.

“Son responsables de la pérdida de tantas vidas. Y no se trata de traficantes de droga callejeros, son narcotraficantes”, subrayó.

Acciones pendientes en Venezuela

Se refirió también a los otros acusados de cargos por la fiscalía y señaló a Diosdado Cabello y Maduro Guerra incluidos en el escrito, por lo que no descartó futuras operaciones en Venezuela.

“Todo está sobre la mesa. Hemos hecho pública una acusación formal en la que se les imputan los cargos que he mencionado”.

En el indictment, la fiscalía estadounidense acusa a Cabello entre otros implicados de asociación con “narcoterroristas de las FARC, el ELN, los carteles mexicanos Sinaloa y Los Zetas, y la organización criminal Tren de Aragua.

“En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos en toda la región para distribuir toneladas de cocaína a EEUU”, señala parte del documento.

Maduro Guerra también está señalado de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos junto con los otros “cómplices”, en perjuicio de la seguridad en los últimos 26 años.

FUENTE: Con información de Youtube Fox News

