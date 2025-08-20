miércoles 20  de  agosto 2025
Wall Street abre sin dirección clara, espera una señal de la Reserva Federal

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,13%, el tecnológico Nasdaq cedía un 0,34% y el ampliado S&P 500 retrocedía un 0,14%

Un agente trabaja en el piso de remate de Wall Street.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió dispar el miércoles, tras una jornada marcada por pérdidas del sector tecnológico y con los inversores atentos a cualquier señal sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,13%, el tecnológico Nasdaq cedía un 0,34% y el ampliado S&P 500 retrocedía un 0,14%.

La bolsa de Nueva York terminó a la baja el martes ante el repliegue de algunas grandes capitalizaciones, mientras que los inversores esperan los resultados de la conferencia de Jackson Hole que a finales de la semana reunirá a banqueros centrales de todo el mundo.

El índice tecnológico Nasdaq perdió 1,46% y el ampliado S&P 500 retrocedió 0,58%. El Dow Jones cerró cerca del equilibrio (+0,02%).

"Alcanzamos picos históricos la semana pasada, por lo que el mercado recula en mientras los inversores digieren esta alza (...) muy fuerte", resumió a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Las pérdidas considerables registradas por los grandes valores tecnológicos pusieron al S&P 500 y al Nasdaq bajo presión", precisaron por su lado los analistas de Briefing.com.

Las tasas

Tras una fuerte subida las últimas semanas, los "Siete Magníficos", como se conoce a los grandes nombres del sector tecnológico, terminaron a la baja, como el gigante de los semiconductores Nvidia (-3,50% a 175,64 dólares), Microsoft (-1,42% a 509,77 dólares), Tesla (-1,75% a 329,31 dólares) o Amazon (-1,50% a 228,01 dólares).

El mercado estadounidense se muestra así prudente de cara a los resultados de la conferencia de Jackson Hole, en Wyoming, que congregará a numerosos banqueros centrales de todo el mundo a finales de la semana.

En ese evento, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense), Jerome Powell, dará un discurso el viernes.

Powell debería mostrarse "prudente en cuanto al estado de salud de la economía (de Estados Unidos), puesto que luego de su última intervención (...), los datos se han deteriorado", indicó Sarhan.

Aunque "casi todo el mundo concuerda en que la Fed debería bajar sus tasas (...), no queda más que determinar cuándo", agregó el analista.

El mercado apuesta por una bajada de las tasas tras la próxima reunión de la Fed, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre, según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch.

Los inversores también estarán atentos a la publicación el miércoles de las actas de la última reunión monetaria de la Fed celebrada en julio, así como a los discursos de varios de sus responsables previstos a lo largo de la semana.

FUENTE: Con información de AFP.

