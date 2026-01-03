Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Maduro y su esposa para enfrentar cargos por narcoterrorismo

El avión que transportaba al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro se desplaza por la pista en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026.

NUEVA YORK — Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado dictador venezolano, Nicolás Maduro, descendió del avión que lo transportaba junto a su esposa Cilia Flores en la base aérea Stewart, en Nueva York.

El avión aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York, tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, informó un funcionario federal.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI mientras descendían por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto gobernante sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en el tribunal federal de Manhattan la próxima semana, reseña CNN.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la noche.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el magnate republicano.

Maduro enviado al Centro de Detención Metropolitana

En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

"Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto. Le hicieron múltiples ofertas... y eligió estársela jugando... Y espero que la gente entienda ahora que tenemos un presidente, el 47.º presidente de Estados Unidos, no se puede poner a jugar".

Acusación en Distrito Sur de Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy una nueva acusación contra Maduro, junto con su esposa e hijo.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada por EEUU, el Distrito Sur de Nueva York, en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", indicó Bondi en su cuenta de X.

La fiscal anunció que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El senador republicano por Utah, Mike Lee, fue el primero en informar de la situación de Maduro tras una llamada al secretario de Estado, Marco Rubio. "Marco Rubio me informó que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", manifestó Lee antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto".

Nicolás Maduro, cabe recordar, fue acusado formalmente en 2020, y el Departamento de Estado anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Al anunciar la captura de Maduro, el presidente Trump afirmó que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación formal se presentó, como recordó Bondi, en el Distrito Sur neoyorquino.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

"El tirano se ha ido"

El secretario de Estado "no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU", añadió el senador conservador. En la llamada no ha trascendido el estado de salud del matrimonio.

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación "probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También habló el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. "El tirano se ha ido", ha declarado Landau en lo que ha descrito como "un nuevo amanecer para Venezuela". "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", ha añadido en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo..

FUENTE: Con informaciòn de CNN