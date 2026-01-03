sábado 3  de  enero 2026
EEUU

Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Maduro y su esposa para enfrentar cargos por narcoterrorismo

Se espera que el defenestrado dictador enfrente cargos por drogas y armas en el tribunal federal de Manhattan la próxima seman

El avión que transportaba al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro se desplaza por la pista en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026.

El avión que transportaba al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro se desplaza por la pista en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026.

AFP
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Gobierno de Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado dictador venezolano, Nicolás Maduro, descendió del avión que lo transportaba junto a su esposa Cilia Flores en la base aérea Stewart, en Nueva York.

El avión aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York, tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, informó un funcionario federal.

Lee además
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI mientras descendían por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto gobernante sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en el tribunal federal de Manhattan la próxima semana, reseña CNN.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la noche.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el magnate republicano.

Maduro enviado al Centro de Detención Metropolitana

En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

"Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto. Le hicieron múltiples ofertas... y eligió estársela jugando... Y espero que la gente entienda ahora que tenemos un presidente, el 47.º presidente de Estados Unidos, no se puede poner a jugar".

Embed

Acusación en Distrito Sur de Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy una nueva acusación contra Maduro, junto con su esposa e hijo.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada por EEUU, el Distrito Sur de Nueva York, en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", indicó Bondi en su cuenta de X.

La fiscal anunció que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

El senador republicano por Utah, Mike Lee, fue el primero en informar de la situación de Maduro tras una llamada al secretario de Estado, Marco Rubio. "Marco Rubio me informó que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", manifestó Lee antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados "para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto".

Nicolás Maduro, cabe recordar, fue acusado formalmente en 2020, y el Departamento de Estado anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Al anunciar la captura de Maduro, el presidente Trump afirmó que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La acusación formal se presentó, como recordó Bondi, en el Distrito Sur neoyorquino.

La "captura" de Maduro y los ataques de EEUU a Venezuela han terminado por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre ambos países. Cabe recordar que Trump había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

"El tirano se ha ido"

El secretario de Estado "no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de EEUU", añadió el senador conservador. En la llamada no ha trascendido el estado de salud del matrimonio.

En medio de críticas de senadores de la oposición demócrata sobre la legalidad de la operación, Lee esgrime que la operación "probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También habló el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. "El tirano se ha ido", ha declarado Landau en lo que ha descrito como "un nuevo amanecer para Venezuela". "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", ha añadido en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo..

FUENTE: Con informaciòn de CNN

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio a gobernantes cubanos tras captura del depuesto dictador Maduro: "Yo estaría preocupado"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

Exitosa operación militar de EEUU marca el colapso del régimen de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"