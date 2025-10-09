jueves 9  de  octubre 2025
ACUERDO

Trump anuncia proyecto para construir 11 rompehielos con Finlandia

De acuerdo con el presidente Donald J. Trump, cuatro de los barcos se construirán en Finlandia y siete en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga en la Oficina Oval con su homólogo de Finlandia Alexander&nbsp; Stubb.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga en la Oficina Oval con su homólogo de Finlandia Alexander  Stubb.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos construirá once barcos rompehielos con Finlandia, dijo el presidente Donald Trump durante un encuentro junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

"Tenemos un gran pedido que está llegando (...). Lo que están haciendo es enseñarnos sobre el negocio de los rompehielos (...) Hemos logrado un precio bastante bueno", agregó el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

Periodistas reunidos en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete.
ENCUENTRO

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 en Washington, DC.
EEUU

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamás y la esperada liberación de rehenes

Según el republicano, cuatro de los barcos se construirán en Finlandia y siete en Estados Unidos.

Desde hace varios meses, Trump afirma que quiere adquirir de Finlandia estos enormes buques capaces de romper el hielo de los mares árticos con el propósito de reforzar la presencia estadounidense en el Ártico frente a Rusia y China.

Frente a la presencia de Moscú

En los últimos años, Moscú ha reforzado su presencia militar en la región ártica reabriendo y modernizando varias bases y aeródromos abandonados desde el fin de la era soviética, mientras que Pekín ha invertido grandes sumas en la exploración e investigación polar.

El Ártico se calienta hasta cuatro veces más rápido que el resto del mundo, lo que abre nuevas perspectivas para el transporte marítimo y la exploración de petróleo, gas y minerales.

El 11 de agosto, la administración estadounidense anunció la puesta en servicio del "primer rompehielos ártico en un cuarto de siglo", el USCGC Storis, en Juneau (Alaska). Este barco es un antiguo buque de asistencia a la industria petrolera que fue renovado.

El presidente Trump tiene previsto otorgar 25.000 millones de dólares a su Guardia Costera para "proteger esta región".

"Estoy orgulloso de que el conocimiento ártico finlandés sea reconocido y valorado. Esta cooperación es beneficiosa para ambos países. Este acuerdo no habría sido posible sin el presidente Trump", escribió Stubb en X antes de su reunión con Trump.

El líder finlandés y presidente estadounidense mantienen buenas relaciones y han estrechado lazos gracias al golf.

FUENTE: Con información de AFP.

