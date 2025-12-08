Mencionar a Trump y Maduro es suficiente para ser perseguido y encarcelado por el régimen

Un familiar de personas detenidas por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024 sostiene un cartel que dice "basta de persecución política" en una protesta en Caracas

MIAMI. - Ciudadanos venezolanos son objeto de persecución e incluso de condenas por parte del régimen tan solo por enviar mensajes alusivos a Donald Trump y Nicolás Maduro , entre otras menciones, a través de plataformas y redes sociales, según denuncia de un activista en su red social de Instagram que cuestionó duramente a opositores que niegan estos hechos.

Andy Almarza, quien se identifica como director de finanzas de una ONG, se preguntó en un video cómo es posible que opositores cuestionen la grabación que compartió ayer por Instagram, en la cual denuncia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciudadanos y más de 800 presos políticos, entre las cuales hay funcionarios.

“Yo no puede entender cómo una persona que dice ser opositora viene a cuestionar el video, porque dice que eso solo es para funcionarios”, dijo luego de señalar como entendible esta conducta entre chavistas "por brutos", según apuntó.

Persecución por mensajes y hechos

“Acaso es mentira que el régimen está haciendo redadas en la calle para revisar teléfonos de personas y buscar palabras como ‘Trump’, ‘invasión’, ‘Maduro’ o ‘droga’ y ver si consigue algo para enjuiciar y procesar a esas personas por traición a la patria, a través de la Ley Simón Bolívar y la Ley del Odio”, emplazó Almarza en su video.

“Acaso es mentira que le metieron 30 años de cárcel a la doctora Marggie Orozco porque envió un audio por Whatsaap a un grupo donde estaba con una vieja chavista de un consejo comunal que la sapeó con el gobierno”, prosiguió en su video, al referirse al caso de la médico de 65 años de edad, detenida en el marco de las protestas poselectorales de 2024 y que fue condenada a la pena máxima por traición a la patria, incitación al odio y conspiración, en noviembre pasado, por criticar a Maduro.

También citó los casos de las jóvenes Génesis Pavón y de Rocío Rodríguez, quienes fueron acusadas en un proceso irregular por incitación al odio, traición a la patria y terrorismo, por estampar franelas con una foto de la caída de la estatua de Hugo Chávez, en julio pasado.

Muertes en Venezuela

Luego de afirmar que existen más de 800 presos políticos reportados por la ONG Foro Penal hasta la fecha, como Juan Pablo Guanipa y Biaggio Pillieri, entre otros, el denunciante abordó también las muertes de algunos de ellos ocurridas bajo la custodia del Estado.

Mencionó los casos del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, el sábado pasado, y del dirigente político Fernando Albán, en 2018, los dos en calabozos policiales, tras ser detenidos por ser opositores.

“¿Tenemos la memoria tan corta de no recordar que el régimen ejecutó al Oscar Pérez y a su grupo y otros atentados como los dos venezolanos en Colombia?”, dijo sobre los casos de Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez, baleados en Bogotá y milagrosamente con heridas no graves.

“Me sorprende tanta ingenuidad creyendo que el régimen no nos hará nada a nosotros”, advirtió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andy A Almarza P (@andyalmarza)

FUENTE: Con información de red Instagram Andy Almarza, Redacción DLA