Brian Cole Jr., el sospechoso de poner dos bombas cerca del Capitolio de EEUU, comparece en corte

La jueza Moxila Upadhyaya ordenó que Brian Cole, quien fue arrestado en su casa el jueves, permanezca en custodia hasta una audiencia el 12 de diciembre

Esta captura de pantalla hecha de imágenes a video de vigilancia, publicada por el FBI el 9 de marzo de 2021, muestra a la persona sospechosa de colocar bombas caseras en Washington, DC, el 5 de enero de 2021.

Esta captura de pantalla hecha de imágenes a video de vigilancia, publicada por el FBI el 9 de marzo de 2021, muestra a la persona sospechosa de colocar bombas caseras en Washington, DC, el 5 de enero de 2021.

FBI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un hombre de Virginia acusado de poner dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en vísperas del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, compareció por primera vez en una corte el viernes.

Brian Cole Jr., de Woodbridge, Virginia, no declaró en la audiencia en el tribunal de distrito en Washington.

La jueza Moxila Upadhyaya ordenó que Cole, quien fue arrestado en su casa el jueves, permanezca en custodia hasta una audiencia el 12 de diciembre.

El sospechoso de 30 años fue acusado de transporte interestatal de un dispositivo explosivo y de intento de destrucción utilizando materiales explosivos.

Su arresto fue el primero en más de cuatro años en este caso.

El fracaso de las fuerzas del orden en resolver rápidamente el caso dio lugar a una serie de teorías conspirativas, incluyendo acusaciones infundadas de que el atacante podría haber sido un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

Investigación en curso

En una conferencia de prensa el jueves, la fiscal general Pam Bondi evitó especular si las bombas tuvieron motivación política, y agregó que la investigación estaba en curso.

Las cadenas CNN y NBC reportaron el viernes que Cole le dijo al FBI que creía que la elección presidencial de 2020 le fue "robada" al presidente Donald Trump.

El demócrata Joe Biden ganó la elección de 2020, pero Trump continúa denunciando un presunto fraude que tanto los demócratas como los medios de comunicación de izquierda intentan descalificar.

Las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto, estimaron analistas.

Los dispositivos fueron descubiertos por las autoridades al día siguiente cuando seguidores de Trump ingresaron al Capitolio para evitar la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden.

El FBI publicó a lo largo de los años varias fotos y videos de un sospechoso encapuchado y finalmente aumentó la recompensa a medio millón de dólares por información que condujera a su arresto.

Después de asumir el cargo por segunda vez en enero, Trump indultó a más de 1.500 personas acusadas o condenadas por participar en el asalto al Capitolio.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

