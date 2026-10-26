Trump denuncia corrupción y fraude en elecciones de Brasil

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron "amañadas" y fueron "muy corruptas", tras la cuestinada victoria del socialista radical Luiz Inácio Lula da Silva.

Todos los sondeos daban ganador a Flávio Bolsonaro con una amplia ventaja. Resulta incomprensible que esa amplia ventaja se hubiera borrado en dos horas de extensión de las elecciones en la que aparecieron millones de votos para Lula.

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Lo que se vio en Brasil es algo muy similar a lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU, donde la media noche de conteos Joe Biden obtuvo casi el 90% de los sufragios que se contabilizaron y que le otorgó una supuesta victoria que aún se encuentra en el centro de la polémica.

Según declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Kassio Nunes Marques, nunca se autorizó la extensión de dos horas solicitada por la campaña de Luis Inacio Lula Da Silva. Pero eso sólo es un detalle de las irregularidades denunciadas por Flavio Bolsonaro

La supuesta derrota de Bolsonaro supone un revés para la derecha tras un año y medio de victorias conservadoras resonantes en América Latina.

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Muchas cosas indican que fue otra elección manipulada… y corrupta", aseveró.

La anunciada victoria de Bolsonaro en todos los sondeos

Trump y los republicanos junto a decenas de millones de estadounidenses han cuestionado la presunta derrota en las presidenciales de 2020 —calificándolas de amañadas— y ponen en duda ahora las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en la que la desesperación de los demócratas bajo el control de los radicales de izquierda necesita tomar el control de una de las dos Cámaras del Congreso para frenar la agenda del presidente Trump.

El Partido Demócrata atraviesa la peor crisis de credibilidad y liderazgo de su historia, confirmada tras la contundente derrota en las presidenciales de 2024.

Aliado de la familia Bolsonaro, Trump esperaba la anunciada victoria de Flávio en todas las encuestas preelectorales.

"Las elecciones tienen que ser indiscutibles y a mí me parecieron muy mal y muy cuestionables", continuó Trump.

Cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida respecto al resultado de los comicios en Brasil, el líder de los republicanos respondió: "Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos", dijo el republicano.

"Me me llevo bien con Lula. Pero considero que dio una imagen muy negativa la forma en que se contabilizaron los sufragios y la controversial prórroga".

A la hora de cerrar las urnas la campaña de Lula pidió una extensión de dos horas, alegando problemas de transporte en algunas regiones. Esta petición no fue concedida según el presidente del tribunal supremo electoral de Brasil, que acaba de dar declaraciones que sugieren que las elecciones podrían ser anuladas.

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FUENTE: Con información de AFP.