lunes 29  de  diciembre 2025
¿Alto al fuego en riesgo?

Hamás confirma que "no renunciarán" a sus armas; Trump dice que debe desarmarse

El presidente Trump volvió a exigir el desarme de Hamás al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Combatientes de Hamás aseguran un área en una plaza antes de liberar a cuatro rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza el 25 de enero de 2025.

AFP
GAZA — El portavoz del grupo terrorista palestino Hamás reafirmó el lunes que el grupo islamista "no renunciará" a sus armas, antes de un encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Estados Unidos para tratar el futuro de Gaza.

Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense Trump volvió a exigir el desarme de Hamás al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas.

"Es necesario que Hamás se desarme", dijo Trump en su residencia en Florida, junto al primer ministro israelí, antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

Terroristas confirman muerte de su portavoz

Las Brigadas Ezedin al Qasam también confirmaron la muerte de su portavoz Abu Obeida, que había sido anunciada por Israel en agosto.

"Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas", dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, quien adoptó el nombre de guerra de su predecesor fallecido, en una declaración en video en su canal de Telegram.

En el centro de las discusiones entre Trump y Netanyahu está el desarme de Hamás, una idea rechazada por el grupo terrorista, que recientemente propuso "una congelación o almacenamiento de armas" y trasladó la responsabilidad a Israel.

"Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo", afirmó el lunes el nuevo Abu Obeida.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

